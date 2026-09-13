Anime ab 16 – Diese 5 Serien sind erwachsen und nichts für kleine Kinder

Richtig gute Anime gibt es viele, und zahlreiche davon sind auch erst ab 16 Jahren freigegeben. Wir zeigen euch eine Auswahl davon.
Im weiten Raum der Anime gibt es unendlich viele Variationen. Egal ob niedliche Kinderserie, unterhaltsame Comedy oder spannende Kämpfe zum Mitfiebern.
Doch es gibt auch durchaus erwachsene Anime-Serien mit ernsthaften Thematiken, ohne dass diese gleich zu übertriebener Gewalt und Grausamkeit neigen. Diese Serien bekommen dann häufig von der FSK eine Einstufung „ab 16 Jahren“ – und ein paar der besten Anime aus dieser Gruppierung wollen wir euch hier vorstellen.
Record of Lodoss War
Alternative Namen: Lodoss-tou Senki
Genre: Action, Abenteuer, Fantasy
Episoden: 13
Stream verfügbar auf: Kein Streaming-Anbieter bekannt, aktuell nur zum Kauf verfügbar.
Nach einem tausendjährigen Krieg der Götter rückt der Frieden für das junge Königreich Lodoss endlich in greifbare Reichweite. Doch eine uralte Hexe wurde erweckt und droht, das Königreich durch politische Ränkeschmiede erneut ins Chaos zu stürzen. Die Abenteuer-Gruppe rund um den mutigen Parn und die Elfe Deedlit stellt sich dieser Bedrohung entgegen und versucht Lodoss vor dem erneuten Untergang zu retten – doch das wird nicht ohne Opfer und jede Probleme gelingen.
Warum ist Record of Lodoss War ab 16? Die Fantasy-Reise der Helden ist, wie es sich für das Genre gehört, von einigen Kämpfen, herben Verlusten und dabei auch so manch einer etwas brutaleren Szene gekennzeichnet. Dabei touchiert Record of Lodoss War auch deutlich düstere Themen, wie sexualisierte Gewalt, ohne diese aber explizit zu zeigen. Da die Serie aber ebenfalls bereits zu den etwas betagteren gehört, sind diese Darstellungen alle nicht sonderlich grafisch, ohne dass das der Spannung wirklich schaden würde.
Davon abgesehen ist Record of Lodoss War ein Klassiker, den alle Fans von “Der Herr der Ringe” oder “Baldur’s Gate 3” auf jeden Fall gesehen haben sollten – immerhin basiert die Manga-Vorlage auf einer Pen&Paper-Runde.
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Kommentare
Unterhaltsamer als Record of Loddos War finde ich immer noch den Sequel davon… Record of Loddos War: Chronicles of the Heroic Knight gehört für mich bis heute zu einem der BESTEN Animes aller Zeiten. Wenn es eine Anime Liste der BESTEN VOM BESTEN geben würde wäre meine Liste:
1) Record of Loddos War: Chronicles of the Heroic Knight (+ Record of Loddos War)
2) Hellsing (+Hellsing Ultimate)
3) Trigun
4) NOIR
5) Saint Seiya
Hi, weder in dem P18 Artikel, noch in diesem Artikel, wird “First of the North Star” genannt. Dabei war dieser Anime und Manga stilprägend, trotz seiner extremen Gewaltdarstellungen. Hat das einen bestimmten Grund?
Na, wir müssen halt eine Auswahl treffen für diese Liste – 99 % aller anderen Anime sind ja auch nicht hier. Das hat jetzt keinen besonderen Grund, abgesehen davon, dass ich bereits auf 5 Anime kam und Fist of the North Star auch nicht sonderlich unterhaltsam fand.
Verstehe, und es ist auch kein Problem für mich. War nur verwundert, dass dieser Anime es nicht auf die Liste geschafft hat.
Und eiskalt alle älteren anime damals als kind gesehen 😀
Oh, Record of Lodoss War.
Das ist so lange her, ich weiss praktisch nichts mehr von der Story…
Lustigerweise weiss ich aber noch, dass Folge 1 eigentlich Folge 5 ist, und nur vorgezogen wurde, weil man die Serie mit etwas Action starten wollte.
Nur falls jemand durch den zeitlichen Ablauf etwas verwirrt sein sollte. =)
Ach ja, und das ist wohl der Ursprung der superlangen Elfenohren, wie wir sie heute zB in WoW kennen. Also quasi ein Stück Geschichte.^^
Ich bin kein Anime Fan aber Record of Lodoss War habe ich dennoch gesehen (lief damals auf Vox spät Nachts) und ich fand die Geschichte so spannend, dass ich mir davon die DVD Box gekauft habe, die Jahre später dann auf den Markt kam. Danach aber keine Anime Filme/Serien mehr geschaut.
Hmm, wahrscheinlich hab ich das dann auch damals auf VOX gesehen. =)
Laut Google war das 2006… schon traurig, wie mein Gedächtnis mich da im Stich lässt.👴
Jo, Anime ist nicht für jeden. Ich kann aber gar nicht genau sagen warum. Vielleicht können einige die Charaktere nicht “lesen”, und erkennen die nicht wirklich als “reale” Person, mit der man mitfiebern könnte.
Und natürlich sind gefühlt 99% der Anime Schrott oder nicht das bevorzugte Genre. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das bei Realverfilmungen nicht wirklich anders.^^
Für mich ist es einfach ein Medium, bei der viele Stories und Settings möglich sind, die für den Realfilm megateuer wären und/oder einfach nicht Mainstream genug sind.
2006? Kann nicht sein, als ich das gesehen habe, ging ich noch in die Schule und das war in den 90er. ich müsste da 15 oder 16 gewesen sein, ich weiß das noch weil ich das dann heimlich nachts geschaut habe :). Später so 2003/2004 hab ich dann mit FreeTV aufgehört, weil ich keine Werbung mehr im Fernsehen ertragen konnte und bin dabei bis heute geblieben.
Ob 99% der Animes Schrott sind weiß ich nicht, als Kind hab ich ja viel geschaut aber irgendwann hat mich das verloren.
Da ich ein sehr großer Filmfan bin, habe ich eine gigantische Mediathek mit Filmen und Serien die mir gefallen die auch umfangreicher als Netflix und Amazon zusammen ist, ich hab immer was zum schauen und wenn ich durch bin gehts von vorne los. Kommt ja auch immer wieder mal was interessantes.
Es hat aber auch Vorteile wenn das Gedächtnis nachlässt, dann kann man die Filme/Serien quasi wieder neu entdecken 🙂 Ich wünschte ich würde speziell so Serien wie Star Trek/Stargate nicht in und auswendig kennen, dann würde sie noch ein wenig mehr Spass machen beim gucken aber geschaut werden sie trotzdem alle 1-2 Jahre 🙂
Edit: Habe mal nachgeschaut. Deutsche Erstaustrahlung war wohl erst 2004 aber ich hab das damals auch in Englisch mit japanischen Dub gesehen und das war ne ganze Ecke früher. Wohl auf Vox 2001 aber da war ich schon aus der Schule. Müsste also schon noch so 2-3 her sein denn ich bin 99 aus der Schule und zu der Zeit hat außer Vox solche Erwachsenen Animes, kein Sender gezeigt und lief auch immer nur Nachts.
die vox anim,enight lief über viele jahre daher kanns sein das andere das zuner anderenzeit gesehen haben.
Bei mir leifen da dann glaub zb noch cowboy bebob,plastic little, escaflowne, nneo tokyo bubblegum crisis oderso, und der gute horrorLily C.A.T. (1987):D
Jo, 2006 war Quatsch. Hab mir einfach nen Forenpost mit einer Sendezeit geschnappt. Hatte nicht daran gedacht, dass es ja auch eine Wiederholung sein könnte. Und dazu war es anscheinend auch noch die falsche Serie.^^
https://dewiki.de/Lexikon/Record_of_Lodoss_War:_Chronicles_of_the_Heroic_Knight
Das Original lief zu dieser Zeit:
https://dewiki.de/Lexikon/Record_of_Lodoss_War_(OVA)
Sorry für das Rumgepfusche. =)
Anime funktionieren (logischerweise) wie asiatische Dramen. Hier im Westen würde man sagen, dass die eher wie eine “Theateraufführung” sind – Charaktere sprechen ihre Gedanken aus, es gibt übertriebene Geräusche (erschrockenes Einatmen).
Anime funktionieren nach Theater-Regeln, nicht nach “Hollywood”-Regeln.
Das macht es für viele schwierig, einen Zugang zu Anime zu finden. Denn wenn man immer nur westliche Filme/Serien gesehen hat, dann wirkt es “albern”, dass Emotionen so stark und übertrieben dargestellt werden.
Man muss sich erst daran gewöhnen, dass das einfach ein Teil dieses Mediums ist.
Ich glaube, viele schaffen diesen Schritt nicht und tun sich deshalb mit Anime schwer.
Hmm, jo. Das ist sicherlich ein Problem.
Ich glaube, du sprichst hier von den “klassischen” japanischen Kulleraugen-Anime.
Manchmal hakelt es da vielleicht auch bei Dingen wo man quasi Vorwissen benötigt.
Seien es typische Anime-Verhaltensweisen, einige japanische Gepflogenheiten oder einfach sowas wie die Bedeutung der verschiedenen Haarfarben oder Augenformen der Charaktere.
Da sollte man dann vielleicht mit eher “realistischen” Anime anfangen.
Also kein Dampf aus Nase und Ohren wenn man sauer ist, kein rot anlaufen das aussieht als ob man ein Glas Fruchtsaft eingiesst, keine Tränen die einem Meter im Strahl fliegen, und so weiter.^^
Aber Einige sind zur Akzeptanz von Anime ja nicht nur ein Schritt entfernt, sondern eher 12. Da scheitert es ja schon daran CGI wie bei Marvel, Avatar oder Battleangel Alita zu akzeptieren.
oha stimmt, das war wir mir nach 30 Jahren Anime überhaupt nicht klar 😳 jetzt wo ich drüber nach denke, macht es auch Sinn das mir außerhalb von Animes nur US Sitcoms wie Big Bang oder Modern Family wirklich gefallen, da ist ja auch alles ein wenig übertriebener dargestellt.
danke für diese Info und toller Artikel 😊
allgemein finde ich es schwer besonders auf Crunchyroll was zu finden, was meine Söhne 6u8 bedenkenlos mit schauen können. Sie lieben auch Fairy Tail, würden sich gerne mal One Pice schauen, aber in dem Alter hat man keine Chance mit Untertitel 🤣
Jujutsu Kaisen muss ich sagen hat teils auch üble Szenen