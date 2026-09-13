Anime ab 16 – Diese 5 Serien sind erwachsen und nichts für kleine Kinder

Richtig gute Anime gibt es viele, und zahlreiche davon sind auch erst ab 16 Jahren freigegeben. Wir zeigen euch eine Auswahl davon.

Der Artikel erschien ursprünglich im Dezember 2023. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

Im weiten Raum der Anime gibt es unendlich viele Variationen. Egal ob niedliche Kinderserie, unterhaltsame Comedy oder spannende Kämpfe zum Mitfiebern.

Doch es gibt auch durchaus erwachsene Anime-Serien mit ernsthaften Thematiken, ohne dass diese gleich zu übertriebener Gewalt und Grausamkeit neigen. Diese Serien bekommen dann häufig von der FSK eine Einstufung „ab 16 Jahren“ – und ein paar der besten Anime aus dieser Gruppierung wollen wir euch hier vorstellen.

Record of Lodoss War

Alternative Namen: Lodoss-tou Senki

Genre: Action, Abenteuer, Fantasy

Episoden: 13

Stream verfügbar auf: Kein Streaming-Anbieter bekannt, aktuell nur zum Kauf verfügbar.

Nach einem tausendjährigen Krieg der Götter rückt der Frieden für das junge Königreich Lodoss endlich in greifbare Reichweite. Doch eine uralte Hexe wurde erweckt und droht, das Königreich durch politische Ränkeschmiede erneut ins Chaos zu stürzen. Die Abenteuer-Gruppe rund um den mutigen Parn und die Elfe Deedlit stellt sich dieser Bedrohung entgegen und versucht Lodoss vor dem erneuten Untergang zu retten – doch das wird nicht ohne Opfer und jede Probleme gelingen.

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Warum ist Record of Lodoss War ab 16? Die Fantasy-Reise der Helden ist, wie es sich für das Genre gehört, von einigen Kämpfen, herben Verlusten und dabei auch so manch einer etwas brutaleren Szene gekennzeichnet. Dabei touchiert Record of Lodoss War auch deutlich düstere Themen, wie sexualisierte Gewalt, ohne diese aber explizit zu zeigen. Da die Serie aber ebenfalls bereits zu den etwas betagteren gehört, sind diese Darstellungen alle nicht sonderlich grafisch, ohne dass das der Spannung wirklich schaden würde.

Davon abgesehen ist Record of Lodoss War ein Klassiker, den alle Fans von “Der Herr der Ringe” oder “Baldur’s Gate 3” auf jeden Fall gesehen haben sollten – immerhin basiert die Manga-Vorlage auf einer Pen&Paper-Runde.