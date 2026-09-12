Eine Waffe in Diablo 4 lässt euch Bosse einfach auslöschen, sieht nicht beabsichtigt aus

Auf dem PTR zu Season 15 ist in Diablo 4 eine Waffe aufgefallen, die ein heimliches Rework erhalten hat. Damit könnt ihr Bosse regelrecht hinrichten und lästige Phasen einfach überspringen.

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich um das mythische Schwert „El’druin, Schwert der Gerechtigkeit“, das mit der Erweiterung Lord of Hatred zu Diablo 4 kam. Die Waffe spielt in der Lore eine zentrale Rolle: Sie gehört dem Erzengel Tyrael und ist das Symbol der Gerechtigkeit selbst. Es heißt, dass nur jene mit einem rechtschaffenen Herzen die Klinge führen können. Zudem besitzt El’druin die Fähigkeit, eine Art Schutzschild zu erzeugen.

Als das Schwert ins Spiel kam, reduzierte seine mythische Fähigkeit eure Abklingzeiten, wenn ihr eine Gruppe von Elite-Gegnern besiegt habt. Für den PTR zu Season 15 wurde das Item jedoch heimlich überarbeitet und lässt euch Bosse nun mühelos auslöschen, sobald deren Lebenspunkte unter einen bestimmten Wert fallen.

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Starker Effekt mit einem Haken

Wie lösche ich damit Bosse aus? Das Mythic-Schwert erlaubt es euch, Bosse hinzurichten, sobald sie weniger als 22 bis 35 % – je nach Roll – ihrer Lebenspunkte besitzen. Das bedeutet im Umkehrschluss: Ihr müsst den Gegner erst einmal bis zu dieser Schwelle herunterprügeln, damit der Effekt überhaupt auslöst.

Sobald diese Grenze erreicht ist, richtet ihr die Bosse direkt hin. Das gilt nicht nur für Unterschlupf-Bosse, sondern ebenso für Weltbosse, wie Diablo-Experte wudijo in seinem YouTube-Video erklärt. Damit lassen sich Bosskämpfe enorm abkürzen und nervige Phasen skippen. Sogar lästige Barrieren, die Bosse bei bestimmten HP-Schwellen aufbauen, werden damit einfach zerschlagen.

Besonders Gruppen dürften von dieser Mechanik profitieren. Da Bosse im Koop-Modus deutlich mehr Lebenspunkte besitzen, kann ein Spieler mit einem ausgerüsteten El’druin den Effekt auslösen und so quasi eine Support-Rolle übernehmen.

Einen Nachteil hat das Ganze jedoch: Passt das Schwert eigentlich nicht zu eurem Build, müsst ihr mitten im Kampf im Inventar eure Ausrüstung wechseln. Das kann ziemlich gefährlich sein – ihr müsst also abwägen, ob sich das Risiko lohnt.

Bedenkt außerdem, dass der Ausrüstungswechsel in der Grube nach aktuellem Stand nicht möglich ist. Dort müsst ihr also auf den starken Effekt von El’druin verzichten oder den gesamten Run damit bestreiten.

Werdet ihr El’druin für Bosskämpfe aufbewahren, oder ist euch das Wechseln im Kampf zu riskant? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Ob der Effekt es so in Season 15 schafft oder Blizzard noch einmal daran herumschraubt, bleibt abzuwarten. Da die Änderung in den Patch Notes zum PTR nicht erwähnt wurde, ist sie nur durch Zufall aufgefallen. Laut wudijo fliege der Effekt noch unter dem Radar.

Er vermutet, dass der mythische Effekt angepasst wurde, weil in Season 15 mehrere alte Uniques aus den Vorgängern zu Diablo 4 kommen. Dazu gehört auch das Schwert In-Geom, das den vorigen Effekt von El’druin besitzt. Ein weiteres altes Item, das zurückkehrt, dürfte vor allem den Veteranen unter euch ein paar üble Flashbacks bescheren.