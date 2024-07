Stopp! Verschickt eure Monster in Pokémon GO heute noch nicht und sichert euch lieber mehr Bonbons

In Pokémon GO könnt ihr durch das GO Fest momentan jede Menge Pokémon fangen, doch verschicken solltet ihr sie wenn möglich lieber noch nicht. Warum sich das Warten für euch lohnen kann, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Pokémon geht es? An diesem Wochenende, am 13. und 14. Juli 2024, fand in Pokémon GO das globale GO Fest statt, bei dem ihr auf über 70 verschiedene Monster treffen konntet. Neben altbekannten Gesichtern, wie etwas Evoli oder Glumanda, ließen sich an den beiden Tagen auch jede Menge seltene, regionale, starke und legendäre Pokémon finden.

So konntet ihr in Raids weltweit erstmals auf das legendäre Psycho-Pokémon Necrozma treffen, was heute, am 14. Juli, sogar in seinen beiden Formen Morgenschwingen und Abendmähne das Spiel dominiert hat.

Doch das zahlreiche Fangen und Absolvieren von Raids hat den Pokémon-Beutel der meisten Spieler wohl an seine Grenzen gebracht und muss nun ausgemistet werden. Dabei kann es sich aber für euch lohnen, mit dem Verschicken noch bis Dienstag zu warten. Wir erklären euch nachfolgend, welchen Vorteil euch das bringt und wie ihr trotzdem jetzt schon sortieren könnt.

Sammelt am Dienstag zusätzliche Bonbons beim Verschicken

Warum sollte man mit Verschicken warten? Auch wenn die meisten Spieler die überflüssigen Monster endlich wieder loswerden wollen, um genügend Platz für neues zu bekommen, solltet ihr euch noch ein wenig gedulden. Am Dienstag, den 16. Juli 2024, findet in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr nämlich die nächste Rampenlicht-Stunde statt.

Neben jeder Menge Bithora-Spawns, die zu diesem Event im Mittelpunkt stehen, könnt ihr euch außerdem über einen Verschick-Bonus freuen. So erhaltet ihr für das Versenden von Pokémon in dem 60-minütigen Kurz-Event die doppelte Anzahl Bonbons. Dabei ist es egal, welche Pokémon ihr an den Professor versendet.

Für welche Monster lohnt sich das besonders? Ihr solltet diesen Bonus vor allem für überflüssige Pokémon nutzen, bei denen euch noch Bonbons fehlen oder bei denen ihr generell nicht so häufig die Möglichkeit bekommt, Bonbons zu sammeln.

Hierzu gehören neben Necrozma und den Ultrabestien vor allem auch Monster, dessen Weiterentwicklungen zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören, wie etwa Milza, Miniras, Kaumalat oder Kapuno.

Kann man noch mehr Bonbons rausholen? Ja, wer noch mehr Bonbons haben möchte, kann seine Pokémon auch zuvor gegen die eines Freundes tauschen. So bekommt ihr für den Tausch ebenfalls Bonbons. Die überflüssigen Monster sortiert ihr dann einfach wie gewohnt aus und versendet sie am Dienstag an den Professor.

Pro Tag habt ihr 100 Tauschaktionen zur Verfügung. Während des GO Fests sind es dabei für Ticketinhaber sogar 6 Spezialtausch, etwas für legendäre Pokémon oder Shinys. Mit etwas Glück könnt ihr euch auf diese Weise sogar einen Glückstausch sichern.

So könnt ihr eure Pokémon heute schon sortieren

Um eure Pokémon bereits vor der Rampenlicht-Stunde zu sortieren und somit am Dienstag Zeit zu sparen, solltet ihr die Tag- und Filterfunktion von Pokémon GO nutzen. Geht dafür wie folgt vor:

Tags anlegen: Sofern ihr noch keinen eigenen Tag für das Verschicken von Pokémon angelegt habt, dann solltet ihr das jetzt nachholen. Klickt dazu in eurer Pokémon-Aufbewahrung in der oberen linken Ecke auf den Tab “Tags”. Dort habt ihr die Möglichkeit über das “+” eine neue Kategorie anzulegen, in die ihr eure Monster entsprechend zuweisen könnt.

Markiert ihr nun in eurer Pokémon-Aufbewahrung ein Monster, könnt ihr über den Punkt “Tag” die jeweilige Kategorie hinterlegen. Wollt ihr am Dienstag den Bonbon-Bonus nutzen, müsst ihr nur noch euren Tag öffnen, alle darin befindlichen Pokémon markieren und versenden.

Pokémon sortieren: Damit euch das Sortieren euer gefangenen Monster leichter fällt, solltet ihr zudem die Filterfunktion vom Spiel nutzen. So könnt ihr in der Suchleiste oberhalb eurer Pokémon-Aufbewahrung nach bestimmten Kriterien suchen. So solltet ihr zum Aussortieren am besten folgende Filter in der Suchleiste eingeben:

0*,1*,2*: Damit werden euch nur Pokémon angezeigt, die eine Bewertung von null, einem oder zwei Sternen haben. Wollt ihr beispielsweise nur Pokémon aussortieren, die weniger als zwei Sterne haben, gebt ihr stattdessen einfach “0*,1*” ein

Damit werden euch nur Pokémon angezeigt, die eine Bewertung von null, einem oder zwei Sternen haben. Wollt ihr beispielsweise nur Pokémon aussortieren, die weniger als zwei Sterne haben, gebt ihr stattdessen einfach “0*,1*” ein Alter0: Mit diesem Filter werden euch alle Pokémon in eurer Sammlung gezeigt, die ihr vor maximal 24 Stunden gefangen habt. Dadurch habt ihr die Möglichkeit euch nur Pokémon zeigen zu lassen, die ihr größtenteils während des zweiten Tages vom GO Fest gefangen habt.

Mit diesem Filter werden euch alle Pokémon in eurer Sammlung gezeigt, die ihr vor maximal 24 Stunden gefangen habt. Dadurch habt ihr die Möglichkeit euch nur Pokémon zeigen zu lassen, die ihr größtenteils während des zweiten Tages vom GO Fest gefangen habt. Alter1: Setzt ihr statt der 0 eine 1 hinter den Begriff, dann werden euch alle Pokémon gezeigt, die ihr vor 24 Stunden gefangen habt, die aber wiederum nicht älter als 48 Stunden sind.

Setzt ihr statt der 0 eine 1 hinter den Begriff, dann werden euch alle Pokémon gezeigt, die ihr vor 24 Stunden gefangen habt, die aber wiederum nicht älter als 48 Stunden sind. !schillernd: Setzt ihr ein “!” vor einen Begriff dann schließt ihr diesen aus. So könnt ihr in Kombination mit dem Begriff “schillernd” oder “kostümiert” die entsprechenden Monster in eurer Liste ausblenden.

Durch das Setzen von einem “&” könnt ihr die Suchfilter außerdem miteinander verbinden z.B. “0*,1*,2*&Alter0”.

Habt ihr auch jede Menge Monster, die ihr verschicken wollt? Wartet ihr mit dem Versenden bis zum Dienstag? Oder seid ihr ungeduldig und macht bereits jetzt Platz für neues? Lasst es uns gern in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen. Welche Events im Juli in Pokémon noch anstehen, seht ihr in unserer Übersicht.