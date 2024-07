Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Juli 2024 und ihre Boni

Auch im Juli 2024 gibt es in Pokémon GO wieder einige Rampenlicht-Stunden. Wir zeigen euch, wann sie stattfinden und was euch dort erwartet.

Was ist das für ein Event? Bei den Rampenlicht-Stunden handelt es sich um Events, die jeden Dienstag stattfinden. Über 60 Minuten steht hierbei ein Pokémon im Fokus, welches in sehr hoher Anzahl erscheint.

Zusätzlich zu dem Pokémon, gibt es jeweils auch einen Bonus, der in der Zeit aktiv ist. Dieser kann ein Bonus auf Erfahrungspunkte, Sternenstaub oder Bonbons sein.

Alle Rampenlicht-Stunden im Juli 2024

Wann laufen die Rampenlicht-Stunden? Die Rampenlicht-Stunden finden jeweils dienstags im Zeitraum von 18:00 bis 19:00 Uhr statt. An welchen Terminen ihr im Juli 2024 welche Pokémon und Boni finden könnt, erfahrt ihr in der folgenden Tabelle.

Termin Pokémon & Bonus 2. Juli Pikachu mit Kuchenhut und 2x Fang-EP 9. Juli Seemops und 2x Fang-Bonbons 16. Juli Bithora und 2x Verschick-Bonbons 23. Juli Digda sowie Alola-Digda und 2x Entwicklungs-EP 30. Juli Togedemaru und 2x Fang-Sternenstaub

Rampenlicht-Stunde am 2. Juli

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Am 2. Juli findet ihr mit Pikachu eines der wohl beliebtesten Pokémon in der Rampenlicht-Stunde. An diesem Tag findet ihr es mit Kuchenhut.

Welcher Bonus ist aktiv? Bei dieser Rampenlicht-Stunde ist der Bonus für 2x Fang-EP aktiv. Das bedeutet, dass ihr für alle Pokémon, die ihr innerhalb der Rampenlicht-Stunde fangt, die doppelten Erfahrungspunkte erhaltet.

Lohnt sich das Event? Pikachu mit Kuchenhut kann sich nicht zu Raichu entwickeln. Das Pokémon gehört nicht zu den stärksten Angreifern, die es in Pokémon GO gibt. Es lohnt sich weder für den Einsatz in Raids, noch für die Kampfliga.

Seid ihr aktiv beim Sammeln von Erfahrungspunkten, könnte der Bonus für euch eventuell interessanter sein.

Kann man Shiny-Pikachu fangen? Ja, ihr könnt in dem Event auch auf die Shiny-Variante von Pikachu mit Kuchenhut stoßen. Seid ihr Shiny-Sammler, könnte das der interessanteste Punkt bei diesem Event für euch sein.

Rampenlicht-Stunde am 9. Juli

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Seemops, ein Pokémon aus der 3. Generation mit den Typen Eis und Wasser, steht in dieser Rampenlicht-Stunde im Vordergrund. Es kann sich zu Seejong und anschließend zu Walraisa entwickeln.

Welcher Bonus ist aktiv? Bei dieser Rampenlicht-Stunde erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Anzahl an Bonbons. Dabei ist es egal, welches Pokémon ihr fangt.

Lohnt sich das Event? Die letzte Entwicklung von Seemops, Walraisa, ist für die Kampfliga nicht das stärkste, aber auch nicht das schwächste Pokémon. In der Superliga gehört es zu den 100, in der Hyperliga zu den 50 besten Pokémon.

Für Raids solltet ihr nicht auf Walraisa setzen. Es gehört weder als Eis-, noch als Wasser-Angreifer zu den stärksten Pokémon in Pokémon GO.

Kann man Shiny-Seemops fangen? Ja, mit etwas Glück könnt ihr Seemops auch als Shiny-Pokémon antreffen.

Rampenlicht-Stunde am 16. Juli

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Am 16. Juli findet ihr Bithora in der Rampenlicht-Stunde. Das Pokémon stammt aus der 6. Generation und besitzt die Typen Gestein und Wasser. Es kann sich zu Thanathora entwickeln.

Welcher Bonus ist aktiv? Wenn ihr während des Events Pokémon an den Professor verschickt, dann erhaltet ihr hierbei die doppelte Menge an Bonbons. Hierbei ist es egal, welches Pokémon ihr versendet: Für jedes versendete Pokémon erhaltet ihr den Bonbon-Bonus.

Lohnt sich das Event? Wenn ihr Bithora und seine Entwicklung für den Einsatz in Raids oder den Kampfligen einplant, werdet ihr enttäuscht werden. Beide Pokémon stellen keine besonders guten Angreifer dar.

Wenn ihr bereits vorher Pokémon mit einem Tag markiert habt, um sie an den Professor zu senden, kann sich der Bonus für euch lohnen, um euren Pokémon-Beutel zu leeren und dabei zusätzliche Bonbons abzusahnen.

Kann man Shiny-Bithora fangen? Ja, Bithora ist in Pokémon GO auch als Shiny verfügbar. Habt ihr etwas Glück, könnt ihr bei dem Event also auch die Shiny-Variante des Pokémon fangen.

Rampenlicht-Stunde am 23. Juli

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Bei dieser Rampenlicht-Stunde stehen Digda und Alola-Digda im Vordergrund. Das Boden-Pokémon aus der 1. Generation besitzt mit Digdri eine Weiterentwicklung.

Welcher Bonus ist aktiv? Innerhalb dieser Rampenlicht-Stunde ist ein Bonus für doppelte Erfahrungspunkte beim Entwickeln von Pokémon aktiv. Hierbei ist es egal, welches Pokémon ihr entwickelt: Ihr erhaltet für jede Entwicklung die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Lohnt sich das Event? Digda und seine Entwicklung Digdri sind keine besonders starken Pokémon. Sie lohnen sich weder als Angreifer in Raids, noch für den Einsatz in den Kampfligen. Dies gilt auch für die Alola-Form.

Hier könnte der Bonus auf die Erfahrungspunkte beim Entwickeln von Pokémon interessanter für euch sein, wenn ihr aktuell noch eine Menge an Pokémon entwickeln wollt und die Erfahrungspunkte benötigen könnt.

Kann man Shiny-Digda fangen? Ja, Digda kann grundsätzlich auch als Shiny-Pokémon gefunden werden. Durch die hohe Anzahl an Digda bei dem Event habt ihr also auch eine vergleichsweise gute Gelegenheit, um das Pokémon als Shiny zu erhalten.

Rampenlicht-Stunde am 30. Juli

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? An diesem Tag steht Togedemaru im Mittelpunkt. Das Pokémon stammt aus der 7. Generation und besitzt die Typen Elektro und Stahl. Es besitzt keine Weiterentwicklung.

Welcher Bonus ist aktiv? In dieser Rampenlicht-Stunde ist ein Bonus für Sternenstaub aktiv. Fangt ihr innerhalb der 60 Minuten Pokémon, so erhaltet ihr die doppelte Anzahl an Sternenstaub. Dabei ist es egal, welches Pokémon ihr fangt: Der Bonus ist für jedes gefangene Pokémon aktiv.

Lohnt sich das Event? Für den Einsatz in Raids lohnt sich Togedemaru nicht. Hierfür ist das Pokémon schlicht zu schwach. In den Kampfligen ist es in der Superliga noch halbwegs zu gebrauchen, für die restlichen Kampfligen lohnt es sich gar nicht.

Mit dem Sternenstaub-Bonus könnt ihr zumindest euren Vorrat an Sternenstaub etwas auffüllen. Dieser Bonus kann durch den Einsatz eines Sternenstücks zusätzlich gesteigert werden.

Kann man Shiny-Togedemaru fangen? Nein, Togedemaru ist bisher nicht als Shiny in Pokémon GO aktiv. Ihr könnt es nur in seiner regulären Form fangen.

Was sagt ihr zu den Rampenlicht-Stunden im Juli 2024? Sind hier Pokémon und Boni dabei, die euch besonders interessieren, oder werdet ihr nicht daran teilnehmen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch mit weiteren Trainern aus. Eine Übersicht über alle Events im Juli 2024 in Pokémon GO haben wir für euch ebenfalls.