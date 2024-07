Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Bithora und einen Verschick-Bonus

In Pokémon GO steht erneut die Rampenlicht-Stunde an. Diesmal wird es neben Bithora noch einen starken Bonus geben.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde ist ein regelmäßig wiederkehrendes Event, welches jede Woche am Dienstag stattfindet. Hierbei gibt es ein Pokémon, welches im Mittelpunkt steht und in sehr hoher Anzahl in der Wildnis auftaucht.

Außerdem gibt es zu dem Pokémon auch einen Bonus, der in der Zeit des kurzen Events aktiviert ist.

Bei der nächsten Rampenlicht-Stunde am 16. Juli 2024 wird Bithora der Star der Stunde sein. Das Pokémon aus der 6. Generation besitzt die Typen Gestein und Wasser. Wenn ihr es entwickelt, erhaltet ihr das Pokémon Thanathora.

Rampenlicht-Stunde am 16. Juli – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie gewohnt startet die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr und wird nach 60 Minuten, um 19:00 Uhr wieder enden.

Welche Boni sind aktiv? Wenn ihr innerhalb der Rampenlicht-Stunde Pokémon an den Professor versendet, könnt ihr euch über den Bonus des Events freuen. Hierbei erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons.

Kann man Shiny-Bithora fangen? Ja, wenn ihr etwas Glück habt, könnt ihr in dem Event auch auf die Shiny-Variante von Bithora treffen und sie fangen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Für den Einsatz in den Kampfligen und in Raids bieten sich Bithora und seine Entwicklung nicht an. Sie spielen für beide Einsatzgebiete keine Rolle und lassen sich nicht in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO finden.

Wenn ihr hingegen Pokémon versenden wollt, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben oder die ihr vom GO Fest 2024 aufbewahrt habt, dann ist der Bonus ideal für euch. Durch die doppelte Menge an Bonbons könnt ihr hier noch einige Bonbons extra ergattern im Vergleich zum normalen Versenden.

Sammelt ihr langfristig Pokémon für genau diesen Bonus, kann es übrigens sehr sinnvoll sein, die entsprechenden Pokémon mit einem Tag zu versehen und auf die nächste Rampenlicht-Stunde mit dem Bonus zu warten.

Was haltet ihr von der Rampenlicht-Stunde? Werdet ihr das Event nutzen, um Bithora zu jagen? Oder freut ihr euch auf den Bonus? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Eine Übersicht über die restlichen Events im Juli 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns natürlich auch.