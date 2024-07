Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Event-Pikachu und einen EP-Bonus

In Pokémon GO steht heute die nächste Rampenlicht-Stunde an. Diesmal findet ihr hier ein Event-Pikachu und einen EP-Bonus.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde ist ein wiederkehrendes Event, welches jeden Dienstag stattfindet. Hierbei gibt es ein Pokémon, welches im Mittelpunkt steht und in einer hohen Anzahl erscheint.

Das Event geht immer genau 60 Minuten. Neben dem Pokémon, ist in dieser Zeit auch ein Bonus aktiv.

Bei der heutigen Rampenlicht-Stunde findet ihr Pikachu mit Kuchenhut. Bei Pikachu handelt es sich um eines der beliebtesten Pokémon, welches bereits seit der 1. Generation existiert. Es kann sich zu Raichu entwickeln und ist vom Typ Elektro.

Rampenlicht-Stunde am 2. Juli – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie immer startet die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Nach 60 Minuten, um 19:00 Uhr, ist das Event wieder vorbei.

Welche Boni sind aktiv? In der heutigen Rampenlicht-Stunde ist ein Erfahrungspunkte-Bonus beim Fangen von Pokémon aktiv. Fangt ihr innerhalb der 60 Minuten Pokémon, erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Kann man Shiny-Pikachu fangen? Ja, mit etwas Glück könnt ihr das Pikachu mit Kuchenhut auch in seiner Shiny-Variante erhalten. Die Shiny-Chance ist zwar nicht erhöht, durch die hohe Anzahl an Spawns habt ihr jedoch viele Möglichkeiten, um ein Shiny-Exemplar zu ergattern.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Pikachu mit Kuchenhut kann sich nicht zu Raichu entwickeln. Das Pokémon lohnt sich nicht für den Einsatz in Raids, da es nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört.

Auch für den Einsatz in den Kampfligen solltet ihr nicht auf Pikachu setzen. Hier spielt es ebenfalls keine Rolle. Ihr solltet hierfür auf andere Pokémon setzen.

Seid ihr aktiv am Sammeln von Erfahrungspunkten, könnte das Event für euch interessant sein. Durch die doppelte Menge an Erfahrungspunkten und die hohe Anzahl an Spawns, könnt ihr hier einige Erfahrungspunkte sammeln.

Setzt ihr dabei ein Glücks-Ei ein, könnt ihr die erhaltenen Erfahrungspunkte noch zusätzlich erhöhen.

Was sagt ihr zu dieser Rampenlicht-Stunde? Interessiert euch das Pikachu, oder seid ihr von der hohen Anzahl an verschiedenen Event-Pikachus eher genervt? Ist der Bonus für euch vielleicht interessant? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im Juli 2024 in Pokémon GO auf euch warten, haben wir hierfür die passende Übersicht für euch.