Pokémon GO zeigt Bild mit neuen Pokémon aus Gen 7 – Kommen sie bald?

Seit einigen Tagen findet ihr in der Alola-Jahreszeit von Pokémon GO neue Monster aus der siebten Spielgeneration. Niantic teilte ein Bild mit weiteren Pokémon darauf, die aber noch unveröffentlicht sind. Spieler glauben, dass die Kreaturen als Nächstes kommen.

Was ist gerade los in Pokémon GO?

Am 1. März 2022 startete Niantic mit der Veröffentlichung neuer Pokémon aus der Alola-Region (Generation 7)

Wie man das von den Releases anderer Generationen schon kennt, kommen nicht alle neuen Pokémon gleichzeitig ins Spiel, sondern werden nach und nach veröffentlicht

Am 2. März teilte das Team von Pokémon GO ein Bild mit unveröffentlichten Pokémon. Die Community glaubt, dass sie als Nächstes auf dem Release-Plan stehen

Wir zeigen euch hier die Pokémon, um die es geht.

Release von Gen 7 – Was kommt als Nächstes?

Das sagt Niantic: Im Tweet schreibt das Team von Pokémon GO: „Alola, Trainer. Mehr Pokémon, die erstmals in der Alola-Region gefunden wurden, erscheinen jetzt in der Welt von Pokémon GO. Wir können nur raten, welche Arten von Pokémon in der Alola-Jahreszeit und danach erscheinen!“

Dazu teilten sie folgende Grafik:

Erkennt ihr die neuen Pokémon aus der Alola-Region?

Was erkennt man? Auf der Grafik sind viele Pokémon der Alola-Region zu sehen. Dazu auch die Schatten von zwei Trainern. Zum Teil sind es Alola-Pokémon wie Kokowei, die man schon in Pokémon GO fangen kann. Doch auch unveröffentlichte Pokéon wie Krabbox sind auf dem Bild zu finden.

Man sieht dort:

Bauz (Bereits veröffentlicht)

Robball (Bereits veröffentlicht)

Kapu-Riki (Bereits veröffentlicht)

Flamiau (Bereits veröffentlicht)

Alola-Kokowei (Bereits veröffentlicht)

Miniras (Bereits veröffentlicht)

Curelei (Bereits veröffentlicht)

Sankabuh (Unveröffentlicht)

Knirfish (Unveröffentlicht)

Krabbox (Unveröffentlicht)

Lusardin (Unveröffentlicht)

Gufa (Unveröffentlicht)

Solgaleo (Unveröffentlicht)

Lunala (Unveröffentlicht)

Auf reddit und Twitter spekulieren Trainer auf einen baldigen Release einiger dieser Pokémon. So vermutet reddit-Nutzer 2kNoob11, dass Knirfish möglicherweise zum angekündigten Farb-Festival im Spiel erscheinen würde: „Knirfish ist sehr farbenfroh.“

Das Farb-Festival startet am 15. März in Pokémon GO. In unserer Übersicht über alle März-Events erfahrt ihr, was in den nächsten Wochen noch so passiert.

Habt ihr Favoriten aus der siebten Generation, die ihr unbedingt bald in Pokémon GO sehen wollt? Niantic selbst kündigte bereits an, dass wir im Laufe der Alola-Jahreszeit wohl noch weitere neue Pokémon finden werden. Gerade mit den anstehenden Events gibt es viele Möglichkeiten dafür, spannende Pokémon zu veröffentlichen.

5 bereits veröffentlichte Monster aus Gen. 7, die ihr jetzt fangen solltet