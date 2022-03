Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Tragosso und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 1. März, die Rampenlicht-Stunde mit Tragosso. Dazu erhaltet ihr einen Bonus, der euch mehr Bonbons bringt. Wir zeigen euch alles zu Start, Boni und Shinys des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Für die Dauer des Events steht ein ausgewähltes Pokémon im Rampenlicht. Für euch bedeutet das, dass ihr das Monster dann nahezu überall in der Wildnis finden könnt. Dazu gibt es einen Bonus, der sich auf eure verdienten Bonbons auswirkt.

Wir zeigen euch hier, was die Rampenlicht-Stunde am 1. März bringt und für wen sie sich lohnt.

Rampenlichtstunde mit Tragosso am 1. März – Start, Shiny und Boni

Wann startet das Event? Zur gewohnten Event-Zeit startet die Rampenlicht-Stunde mit Tragosso um 18:00 Uhr Ortszeit. Sie ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? Nach dem Start der Rampenlicht-Stunde verwandelt sich ein großer Teil der Begegnungen in der Wildnis in Tragosso. Wenn ihr davon besonders viele Exemplare sammeln wollt, unterstützt euch Rauch in der Zeit mit Event-Spawns.

Dazu erhaltet ihr einen Bonbon-Bonus. Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons. Sortiert euch also vorher schon mal die Pokémon, die ihr verschicken wollt.

Kann man Shiny Tragosso fangen? Ja, inzwischen könnt ihr alle Pokémon aus der 1. Generation in der schillernden Form fangen.

Hier seht ihr Tragosso und Knogga in der normalen und der Shiny-Form

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Tragosso?

So stark ist Tragosso: Wir haben uns für die Bewertung das Pokémon Tragosso und seine Weiterentwicklung Knogga angesehen. Beide sind im PvE, bei Raids und Arenakämpfen, sowie im PvP bei Trainerkämpfen unnütz. Es gibt weitaus stärkere Alternativen, auf die ihr dabei setzen solltet. Für starke Angreifer können wir die Rampenlicht-Stunde nicht empfehlen.

Nutzt den Bonus aus und sortiert eure übrigen Pokémon aus der Johto-Tour aus, um dafür Extra-Bonbons zu kassieren.