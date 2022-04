Eine andere berühmte Persönlichkeit auf Twitch hat ebenfalls Pläne geändert. Amouranth hat angekündigt, kein E-Girl mehr sein zu wollen: Streamerin Amouranth will kein E-Girl mehr sein, kündigt große Änderung auf Twitch an

Sie könnten sich buchstäblich einloggen, wenn sie am fittesten sind, während wir alle schlafen. Sie könnten buchstäblich in den letzten 3 Stunden unsere Basis überfallen und einfach so 100.000 $ bekommen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist stattdessen passiert? Doch dazu kam es nicht. Am zweiten Tag kam die Nachricht, dass das Turnier abgebrochen wurde. Die Teams seien einvernehmlich zu der Einigung gekommen, dass das Team rund um DisguisedToast frühzeitig als Gewinner gekürt werden soll.

Die Streamer wurden in 2 Teams aufgeteilt: nordamerikanische Streamer mit DisguisedToast als Captain, und Alexby11s Team. Er führte Streamer aus Spanien und Lateinamerika an.

Das neueste „Twitch Rivals“-Turnier zu Rust war eines der größten bisher. 100.000 $, also umgerechnet knapp 92.500 €, gab es zu gewinnen. Mit am Start waren Streamer-Größen wie xQc, shroud und DisguisedToast.

Was ist das für ein Turnier? Twitch Rivals ist eine Turnier-Serie, die direkt von Twitch ausgerichtet wird. Das sind meistens Turniere zu in Spielen, die zwar auf Twitch beliebt sind, aber im Grunde keine eigene E-Sport-Szene haben. Bei Twitch Rivals spielen nicht nur E-Sportler, sondern auch allerlei Variety-Streamer. Besonders ist auch das hohe Preisgeld, was es bei Twitch Rivals zu gewinnen gibt.

Insert

You are going to send email to