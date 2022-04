Daniel „Keemstar“ Keem ist mit 2,7 Millionen Followern auf Twitter eine wichtige Stimme im Gaming. Er setzt sich mit der Diskussion um den YouTuber IShowSpeed auseinander: Der wurde wegen üblen sexistischen und rassistischen Beschimpfungen aus Valorant gebannt. Für Keemstar sind solche Wutausbrüche aber nicht echt, weil auch Videospiele nicht echt sind. Das sei Trashtalk, der gehöre halt dazu.

Das ist die Situation:

Der E-Sport-Journalist Jake Luckey hat einen Clip aus Valorant geteilt, in dem der YouTuber IShowSpeed (19) einen Wutausbruch hatte und eine Spielerin sexistisch aufs Übelste beleidigte. Er schrie sie an, sie solle aus dem Spiel verschwinden und ihrem Mann das Geschirr spülen.

Riot hat den YouTuber daraufhin aus allen Spielen gebannt. Ein Vertreter von YouTube Gaming sagte, man schaue sich den Fall genauer an. Da steht das Karriere-Ende des so erfolgreichen YouTube-Stars im Raum. Der YouTuber selbst hat eingeräumt, sein Verhalten in dem Clip sei falsch. Aber er sei eben sehr jung und entwickle sich noch.

Um diesen Vorfall ist nun eine Kontroverse entbrannt. Der einflussreiche Content-Creator Keemstar hat sich eingeschaltet: Er hält das Vorgehen gegen IShowSpeed für rassistisch motiviert und nimmt den schwarzen Content-Creator in Schutz. Das sei doch nur Trashtalk

Das ist nicht echt – genauso wenig wie die Waffen in Videospielen

Das sagt Keemstar: In einem Video-Kommentar auf Twitter nimmt Keemstar den erst 19-Jährigen IShowSpeed in Schutz (via twitter):

Was ist nur mit der Welt los, in der wir grade leben? Du hast diesen E-Sport-Reporter, der Speed anschwärzt, weil er Trashtalk in einem Spiel macht. Erst Mal: Der Junge ist ein Kind! Und das, was da gesagt wird, ist einfach nicht echt. Das sind keine echten Statements. Das ist Trashtalk in einem Videospiel. Wenn die beiden sich im echten Leben gegenüberstehen würden, dann würden die solche Sachen nie zu einander sagen. […] Dinge, die in einem Fantasie-Videospiel gesagt werden, sind einfach nicht echt. Wisst ihr, was auch nicht echt ist? Die Waffen! Die Waffen im Spiel sind keine echten Waffen. KeemStar

Keemstar sieht hinter der Diskussion um IShowSpeed eine rassistische Motivation. Der weiße E-Sport-Journalist habe den größten schwarzen Streamer auf YouTube Gaming angegriffen, während er das Fehlverhalten von anderen weißen Influencern in der Vergangenheit runtergespielt habe.

Diskussion darum, ob man sich verändern kann oder immer gleich bleibt

Wie ist die Reaktion darauf? Der größte Streamer auf Twitch, xQc, ist selbst für seine Wutausbrüche und sexistische Äußerungen gegenüber Frauen bekannt. Auch er ist ein bekannter Trash-Talker. Er äußerte sich direkt zu Keemstar.

xQc sagt, solche sexistischen Aussagen seien „nicht im mindesten Trashtalk“. Und es sei schon sehr frech, die Rassismus-Karte zu spielen, während man Sexismus einfach übersieht.

Keemstar wolle hier nur Leute anlocken, indem er Hass gegen Frauen bedient.

Für Keemstar ist es jedoch ein gefundenes Fressen, dass ihn gerade xQc angreift. Er zeigt zahlreiche Beispiele, in denen sich xQc in der Vergangenheit daneben benommen hat: So wurde xQc 2018 wegen homophoben Äußerungen aus der Overwatch-Liga gebannt.

xQc wiederum sagt: Das sei ein tolles Beispiel. Diese alten Geschichten zeigten (via twitter):

manche Leute, wie xQc selbst, könnten sich in 3, 4 Jahren radikal verändern. Sie könnten besser werden

andere Leute, wie Keemstar, würden sich auch in 10, 15 Jahren kein bisschen verändern.

xQc war früher für sexistische Äußerungen bekannt. Er sagt: An seinem Beispiel sieht man, wie echte Veränderung möglich ist.

Gibt’s auch andere Perspektiven? Ja, der bekannt MMORPG-Streamer Amsongold setzt sich mit dem Bann von IShowSpeed auseinander. Er glaubt, es sei keine Lösung, Leute einfach wegzubannen, die sich daneben benommen haben, nur um zu zeigen, dass Fehlverhalten Konsequenzen hat. Das helfe keinem.

Besser sei es doch, wenn Leute ihre Fehler selbst einräumen, Veränderung versprechen und das dann wirklich durchziehen. Die Leute sollten sich auch klarmachen, was sie selbst für Mist gebaut hätten, als sie 17 oder 19 waren – je nachdem, auf welches Alter man IShowSpeed schätzt.

Keemstar, vom Trash-Talker zum Drama-Spezialisten

Wer ist Keemstar und welche Rolle spielt er? Zu Bekanntheit kam Keemstar schon 2009, als er in einem YouTube-Video furchtbaren Trashtalk demonstrierte und sich einen Ruf als „Trashtalker“ zulegte.

Der 40-jährige Keemstar ist heute ein Podcaster, Streamer und YouTuber. Er ist bekannt dafür, kontroverse Themen aufzugreifen, die konträre Position einzunehmen und viel Aufmerksamkeit zu generieren.

Mit seiner Show „DramaAlert“ ist er gleichzeitig in einer journalistischen Rolle tätig: Er „kommentiert Drama“, gleichzeitig heizt er als Influencer mit harten Kommentaren genau diese Themen an, über die er selbst berichtet. Er hat dadurch eine sehr kontroverse Funktion in der Influencer-Szene.

Weil die meisten Influencer in ihren 20ern sind, er selbst aber schon 40, muss sich Keemstar auch ständig von jüngeren Leuten anhören, dass er „alt und irrelevant“ wird und sich lieber seinem Alter angemessen benehmen sollte.

Keemstar ist zu der Figur auf Twitter geworden, die andere anschreiben, wenn sie in irgendeiner Form einen „Bösewicht“ dabei erwischen, wie er Böses tut. Sie hoffen, dass Keemstar den dann an seinen Internet-Pranger stellt.

KeemSsar war unter anderem in eine hässliche Kampagne gegen die Twitch-Streamerin Pokimane verwickelt.

