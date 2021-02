Der Twitch-Streamer Robcdee ist Australier und bekannt für seine IRL-Livestreams in Japan. Um aber sein Visum in dem Land verlängern zu können, musste er offiziell ein Büro anmieten. Das hat er nun im Livestream präsentiert.

Was ist so besonders an dem Büro? Robcdee ist Vollzeit-Streamer auf Twitch. Für seinen Content gibt er zu 100 % die Kategorie „Just Chatting“ an und ist fast täglich für etwa 8 Stunden auf Sendung.

Dabei sitzt er jedoch nicht zu Hause und spielt, wie es die meisten Streamer tun. Er zeigt stattdessen Städte, hilft Fremden, geht einkaufen oder essen. All das teilt er mit seinen Zuschauern.

Umso kurioser wirkt es, dass er nun ein Büro anmieten musste, um sein Visum zu verlängern. Da er aber keine große Fläche brauchte, mietete er einen kleinen Raum im sechsten Stock eines Gebäudes an. Der erinnert eher an eine Kammer, als an ein echtes Büro:

Anime-Figuren als Personal-Assistent und Rezeptionistin

Was macht das Büro aus? Bei dem Büro handelt es sich um einen kleinen Raum, an dessen Tür ein Namensschild von Robcdee hängt. Der Raum bietet:

Einen kleinen Tisch

Eine noch kleinere Ablagefläche

Ein Fenster

Einen Lichtschalter

Einen Internetanschluss

Auf dem Gang gibt es außerdem eine Mini-Küche und Toiletten

In dem kurzen Video-Clip stellt er außerdem eine Anime-Figur als Personal-Assistent und einen Manga als Rezeptionistin vor.

Für diesen Raum muss der Streamer jedoch 500 Dollar an Miete monatlich zahlen. Zudem musste der Vertrag direkt für mindestens ein Jahr unterschrieben werden.

Wie wird der Raum genutzt? Wenn man sich die Größe des „Büros“ anschaut, scheint es unwahrscheinlich, dass Rob tatsächlich viel Zeit darin verbringen wird.

Wie er in einem weiteren Clip erzählt, musste er für seinen Anwalt sogar zweimal ins Büro, um zu zeigen, dass es tatsächlich als Arbeitsraum genutzt wird:

Das [Büro] ist eine der Voraussetzungen für ein Business Management Visum, das es mir erlaubt, in Vollzeit zu streamen. Und als ich beweisen musste, dass ich ein Büro hatte, kam ich hierher, um es mit all den Namensschildern und so zu bestätigen, und mein Anwalt meinte: ‚Tut mir leid, ich muss Sie bitten, nochmal dorthin zu gehen, Ihren Laptop dort [auf den Schreibtisch] zu stellen und ein weiteres Foto zu machen.

Tatsächlich schreibt Japan vor, dass für ein Business Management Visum einer Firma ein Büro gebraucht wird, sowie ein Umsatz von umgerechnet etwa 90.000 Dollar. Das scheint der Streamer nun zu erfüllen.

Für seine Fans ist das eine gute Nachricht. Mit seinen RL-Streams erreicht Robcdee immerhin rund 1.800 gleichzeitige Zuschauer und das täglich über 8 und mehr Stunden verteilt.

