Das League of Legends Team TSM aus Nordamerika hat den Support Hu „SwordArt“ Shuo-Chieh aus China verpflichtet. Der hat bereits bei den ersten Spielen für TSM überzeugt. Nun erreichte dieser sogar Platz 1 in der SoloQ.

Was ist das für ein Spieler? SwordArt spielte in der Season 10 für das chinesische Team Suning. Das Team erreichte 2020 das Finale der Worlds und unterlag dort dem Gewinner DAMWON Gaming, der zuvor bereits G2 Esports rausgeworfen hatte.

Im November 2020 wechselte er dann für die stolze Ablösesumme von 6 Millionen Dollar nach Amerika zu TSM. Inzwischen trainiert SwordArt auch in der Solo-Rangliste der Region und erreichte dort jetzt Rang 1, mit einem knappen Vorsprung von 39 Punkten auf den zweiten Platz.

Dies gelang ihm nur mit Support-Champions wie Bard, Alistar und Pantheon sowie einer Siegesrate von stolzen 64 % (via OP.gg).

SwordArt belegt zum Zeitpunkt der News (20. Januar um 19:30 Uhr) Platz 1 in NA.

Was ist so besonders an SwordArt? Der taiwanesische Spieler erreichte im Laufe seiner Karriere zwar mehrfach die Worlds, kam aber selten über die Gruppen-Phase hinaus.

Erst im letzten Jahr und mit 24 Jahren machte er mit Team Suning so richtig auf sich aufmerksam. Allerdings zählt er damit schon fast zum Rentenalter was E-Sports und LoL angeht.

Hinzu kommt eine kuriose Situation rund um den Wechsel zum amerikanischen Team SoloMid. Denn eigentlich wollte der ebenfalls schon in die Jahre gekommene Yilang „Doublelift“ Peng ihn unbedingt an seiner Seite haben. Doch kurz vor dem Wechsel entschied dieser sich für ein Karriereende.

SwordArt war Wunsch-Partner von Doublelift, doch der hört vorher auf

Was ist da passiert? Das amerikanische Team SoloMid flog mit 0 Siegen und 6 Niederlagen bei der Weltmeisterschaft 2020 schon in der Gruppen-Phase raus. Mit diesem Ergebnis war man im Team unzufrieden.

Der Midlaner Søren „Bjergsen“ Bjerg beendete daraufhin seine Karriere, Doublelift jedoch wollte weitermachen, sofern er einen guten Supporter an die Seite gestellt bekommt. Das sollte SwordArt sein.

Doch der Deal drohte zu platzen und Doublelift kündigte ebenfalls sein Karriereende an. Nur einen Tag später jedoch gab TSM den Wechsel von SwordArt bekannt. Trotzdem beschloss der ehemalige AD-Carry von TSM nicht zurückzukehren.

TSM startet durchwachsen, aber SwordArt überzeugt

Wie schlägt sich SwordArt für TSM? In Amerika begann bereits am letzten Wochenende das neue Lock In Turnier der LCS. Team SoloMid schaffte in ihrer Gruppe 2 Siege und 1 Niederlage und startete insgesamt durchwachsen:

Das Auftaktmatch gegen 100 Thieves verloren sie dabei deutlich. Sie holten lediglich einen Kill und wurden 8 Mal getötet. Schon nach 26 Minuten hatten sie verloren.

In den folgenden Matches trat TSM etwas stärker auf, wobei das Duell gegen CLG über weite Strecken sehr ausgeglichen war.

SwordArt machte dabei über weite Strecken gute Spiele, war jedoch oftmals sehr aggressiv in der Spielweise, womit nicht alle seine Teammates mithalten konnten. Auf Leona war er jedoch ein entscheidender Spieler gegen CLG.

Viele Roster-Changes bei TSM: Generell hat sich das Team SoloMid für die neue Saison stark erneut:

Der deutsche Spieler PowerOfEvil ersetzte Bjergsen in der Midlane

Huni wechselte als neuer Toplaner zu TSM. Der ehemalige Toplaner Brocken Blade wiederum ging zu Schalke 04

Lost aus dem eigenen Academy-Team übernahm die Rolle des AD-Carrys

Nur der Jungler Spica blieb aus dem alten Team bestehen

Wie sich TSM schlussendlich mit dem neuen Roster schlägt, werden die kommenden Wochen zeigen. Die werden auch insgesamt für die amerikanische LCS sehr spannend. Die hat ihren kompletten Spielplan verändert, um kompetitiver im Vergleich zu anderen Regionen zu werden:

