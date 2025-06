Twitch-Streamer Ludwig findet heraus, dass er monatelang auf einen Nachahmer seines Freundes reingefallen ist, hat ihn sogar zum Zocken eingeladen

In Pokémon GO könnt ihr bei einem besonderen Event 9 seltene Pokémon fangen, aber ihr habt dafür nur 6 Stunden Zeit

Das ist nicht das erste Mal gewesen, dass sich Ludwig reinlegen ließ. In der Streamer-Szene hat es sich etabliert, dass man den Content-Creator wegen seiner angeblichen Leichtgläubigkeit hinters Licht führen kann. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: Twitch-Streamer, der ständig abgezogen wird, wird wieder ausgetrickst – aber für den guten Zweck

Die beiden Streamer kennen sich also ziemlich gut, was es umso komischer macht, dass Ludwig auf den Fake-Account hereingefallen ist.

Wie ging die Geschichte aus? Nachdem MoistCr1TiKaL von dem Fake-Account erfahren hatte, postete der Betreiber eine Entschuldigung. Er verlinkte MoistCr1TiKaL und Ludwig und schrieb, dass er durch das Kürzel „UO“ in der Beschreibung signalisieren wollte, dass der Account nicht offiziell sei. Die Buchstaben sollten für das englische Wort „unofficial“, also „inoffiziell“ stehen.

Der Fake-Account hatte über 400.000 Follower, darunter auch der Twitch- und YouTube-Streamer Ludwig, der sogar so weit ging und den Account zum Zocken einlud. In seinem eigenen Stream reagierte Ludwig auf das Video von MoistCr1TiKaL und verteidigte sich lachend (via YouTube ).

Worauf ist Ludwig hereingefallen? Der Twitch-Streamer und YouTuber MoistCr1TiKaL oder auch penguinz0 genannt, hatte einen Imitator auf Instagram. Der Fake-Account gab vor, der Streamer zu sein und nannte sich MoistCr1TiKaL. Dazu hatte er ein Bild von dem YouTube-Account als Profilbild und lud regelmäßig Clips aus seinen Streams hoch, so erzählte es MoistCr1TiKaL in einem Video auf YouTube .

