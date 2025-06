Twitch-Streamer wechselt zur bösen Konkurrenz, zeigt seine Einnahmen nach 3 Stunden, jubelt: „Die beste Seite zum Streamen“

Der Streamer Tectone wechselte zum Multistreamen auf Twitch und Kick. Er behauptet, auf Kick sehr viel mehr Geld zu machen als auf Twitch.

Um welchen Streamer handelt es sich? Der Streamer Tectone streamte auf Twitch regelmäßig für seine über 950.000 Follower (via Twitch.tv) Seine Inhalte bestanden im letzten Jahr aus Reactions und Gaming (via SullyGnome).

Früher gehörte er zu dem Influencer-Network One True King (OTK). Auch Asmongold gehörte zu diesem Netzwerk.

Tectone wechselte kürzlich zum Multistreamen auf Twitch und Kick, nachdem Twitch in seinen Richtlinien das Streamen auf mehreren Plattformen gleichzeitig von sich aus freigegeben hatte.

Auch Asmongold entschied sich aktuell für dieses Konzept. Beide Streamer haben keinen Exklusiv-Vertrag von Kick erhalten, wie beispielsweise xQc in Höhe von 100 Millionen $, sondern sind lediglich ins Partner-Programm der Plattform aufgenommen worden.

In seinem ersten Stream stellte Tectone nach nur 3,5 Stunden Sendezeit fest, dass er auf Kick viel mehr Geld machen konnte als auf Twitch.

Tectone verdient angeblich das 10-fache

Wie läuft es auf Kick? Tectone rief in seinem ersten Stream sein Dashboard auf Kick auf und zeigte sein bisher eingenommenes Geld: In 3,5 Stunden Streamzeit hatte er bereits 1.000 $ eingenommen. Er verglich das mit seinen Einnahmen bei Twitch und meinte, dass er auf Kick das 10-fache machen würde.

Was zum Teufel? Das [Kick] ist die beste Seite zum Streamen, die ich je gesehen habe. Heilige Scheiße, das ist so viel Geld! Das ist der Wahnsinn. Heilige Scheiße! Gottverdammt! Das bedeutet, dass ich mit einem Stream das 10-fache von dem verdient habe, was ich auf Twitch verdient hätte. Das ist der totale Wahnsinn.



Tectone via X

In der Vergangenheit machte auch der spanische Streamer TheGrefg seine Einnahmen auf Twitch und Kick öffentlich und stellte ebenfalls den Unterschied in der Bezahlung fest.

Tectone will eine vollständige Aufschlüsselung seiner Einnahmen zeigen, sobald er seine Zahlungen vollständig vorliegen habe. Doch nach dem ersten Eindruck durch sein Dashboard sei Tectone überzeugt, dass man auf Kick ungefähr „8 Mal mehr als auf Twitch“ verdienen könne.

Woran liegt das? Kick hat einen besseren Split für seine Streamer. Das bedeutet, dass Kick-Streamer einen höheren Prozentsatz von ihren Abonnements bekommen, als auf Twitch.

Bei Kick soll es bei 95 % für den Streamer und 5 % für die Seite liegen, allerdings nur, wenn die Streamer exklusiv auf Kick streamen. Wird Multistreaming betrieben, so verdienen Streamer und Plattform gleich viel, also 50:50 (via streamer.kick.com/partner).

Auf Twitch bekommt die Plattform, je nach Level, 40 oder 30 % Prozent der Einnahmen, während der Rest für die Streamer übrig bleibt (via Blog.Twitch.tv).

Was steckt hinter den tollen Zahlen auf Kick? Es spricht einiges dafür, dass auf dem Twitch-Konkurrenten nicht alles so toll ist, wie es scheint. Die ehemalige Kick-Streamerin Sabrina Solo gab, nachdem sie zurück auf Twitch gewechselt hatte, einen Einblick in die Bezahlung von Kick.

Die Plattform lockt zwar mit festen Stundenlöhnen für Streamer, doch diese sollen laut der Musikerin sehr viel geringer ausfallen, als gedacht. Gleichzeitig sei es Teil der Vereinbarung, öffentlich von den tollen Einnahmen mit Kick zu schwärmen.

Vor diesem Hintergrund lässt die Darstellung des eingenommenen Geldes von Tectone einige Fragen offen. Mehr zu den Erfahrungen der Streamerin könnt ihr hier auf MeinMMO lesen: Twitch-Streamerin verrät, was wirklich hinter den tollen Deals von Kick steckt, die angeblich so viel Geld bringen