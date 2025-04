„Ein Triumph mit Stil“ – Spieler feiern den neuen Anime zu Devil May Cry auf Netflix, weil er sich so wie die alten Games anfühlt

Da ist die Musikerin nicht die Einzige, die solche Aussagen über die Mitarbeitenden der Streaming-Plattform trifft. Eine ehemalige Mitarbeiterin kritisierte öffentlich ein Angebot der Plattform an eine kranke Streamerin , was die betroffene Person aus „moralischen Gründen“ ablehnen musste. Kick hat sich dazu bisher noch nicht geäußert.

Was brachte die Musikerin zurück zu Twitch? Die Bezahlung sei jedoch nicht das Einzige gewesen, was Sabrina an Kick störte.

Sie haben uns ‘stündlich bezahlt’, mein Gott. Es waren 5 Dollar pro Stunde, Leute. (…) Ich verdiene 100 Dollar pro Stunde bei meinen Live-Auftritten, so viel verdiene ich, wenn ich als Musikerin engagiert werde. Als es also hieß, sie würden mir stündlich 5 Dollar zahlen, war das eine verdammte Beleidigung. Ich würde eine Bar auslachen, wenn sie mir sagen würden ‘wir zahlen dir 5 Dollar die Stunde’.

Was sagt die Streamerin über ihre Erfahrung bei Kick? Die Musikerin erklärt, dass der versprochene Stundenlohn, mit dem Kick auch kleinere Content-Creator zu der eigenen Plattform bringen will, absolut lachhaft sei:

Twitch-Streamerin verrät, was wirklich hinter den tollen Deals von Kick steckt, die angeblich so viel Geld bringen

In einem Clip von Sabrina Solos Twitch-Stream vom 2. April 2025 äußerte sich die Musikerin zu ihrer Erfahrung bei Kick und was genau hinter den vielversprechenden Deals steckt, hinter denen Kick das große Geld verspricht: „Ich musste zurück zu Live-Gigs, denn damit ihr Bescheid wisst, drüben bei Kick – das war ein verdammter Reinfall! Das war wild!“

