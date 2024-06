Twitch: Streamer war 1 Jahr lang auf Kick, kennt die Hintergründe – Erklärt, wie schlimm es da abgeht

Was hat ihn noch gestört? Wie Sportskeeda.com berichtete, lastete nicht nur der Druck, immer verrücktere Dinge zu tun auf ihm. Er selbst war auch mit der Plattform an sich unzufrieden. Ende April 2024 beschwerte er sich im Livestream auf Kick über die Seite. Die Homepage würde schon den ganzen Tag nicht laden.

In dem Streamauschnitt auf Twitter gibt er an, dass es auf Kick nur um die richtig verrückten Sachen geht. Wer da nicht mit macht, sei „Lahm“. Inhalte, die polarisieren, sollen befürwortet werden. Zum Beispiel solle man sich in der Öffentlichkeit mit jemanden Streiten, sonst sei man „Lahm“.

„Es ist die schlimmste Zeit, die ich beim Streaming erlebt habe. Der Anfang war cool, aber ich habe so viel hinter den Kulissen gelernt, wie man hinter den Kulissen ist und so viel weiß, das hat meine Liebe zum Streamen irgendwie versaut, wenn ich ehrlich bin.“

Um wen geht es? Der Streamer BruceDropEmOff wechselte zusammen mit anderen großen Streamern 2023 zu Kick. Der US-Amerikaner mit mehr als 1,3 Millionen Followern wurde zuvor gleich mehrmals auf Twitch gebannt. Kick bot dem Streamer wohl einen exklusiven Vertrag an, der ihn für ein Jahr an die Plattform gebunden hatte.

