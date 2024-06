Der Twitch-Streamer Trymacs ist nicht nur dafür bekannt, viel Geld zu besitzen, sondern auch viel Geld auszugeben. So hat er in einem Mobile Game entdeckt, dass er dort viel erreichen kann, wenn er dafür seinen Geldbeutel zückt. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen: Twitch: Trymacs hat ein geheimes Tool, durch das er der Größte im neuen Mobile-Spiel ist – seinen Geldbeutel

MontanaBlack ordnet sich selbst auch sehr weit oben ein, scheint sich jedoch auch nicht an der Spitze zu sehen. So zögert er, sich selbst auf die höchste Kategorie einzustufen, während er bei Content Creator wie Unge gar nicht lange überlegen muss. Zudem sagt er, dass alle Streamer innerhalb dieser Liste sehr gutes Geld verdienen.

Letztendlich ordnet Trymacs sich über Fritz Meinecke ein, sagt jedoch, dass er nicht an Gronk herankomme. Auch MontanaBlack stuft er selbst über sich ein, an der Spitze steht für ihn jedoch der YouTuber Paluten.

Wie ranken sich Trymacs und MontanaBlack selbst? Es ist vermutlich nicht sehr überraschend, dass beide Streamer sich selber sehr hoch ranken. Tatsächlich sieht sich aber keiner von beiden an der Spitze. So sagt Trymacs in seinem Video dazu auf YouTube , dass er es sehr unangenehm findet, einzuschätzen, ob er mehr Vermögen als ein Fritz Meinecke habe.

Twitch: Trymacs bettelt Apple an, endlich mehr Geld in Handy-Games stecken zu dürfen

In ihren Streams haben sie also kürzlich sich selber und ihre Kollegen nach deren Vermögen eingeschätzt.

Die Twitch -Streamer Trymacs und MontanaBlack haben in ihren Streams Tier-Listen erstellt, indem sie das Vermögen von sich und ihren Kollegen eingeschätzt haben. Beide sehen sich jedoch nicht an der Spitze.

