„Heirate sie!“ – Streamer redet sich live auf Twitch schlecht, doch seine Freundin hat was dagegen

Eigentlich wollte dieser Twitch-Streamer nur in Ruhe Resident Evil 2 spielen, doch dann kommt seine Freundin plötzlich herein. Sie schreit ihn an wegen etwas, was er zuvor im Stream gesagt hat.

Das ist der Twitch-Streamer: Der Twitch-Streamer Jonz ist ein kleiner Streamer mit über 7.000 Followern. In seinen Streams spielt er die verschiedensten Spiele, wie Super Smash Bros., Fortnite oder Jackbox Party Packs. Dabei hat er eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 15 (via SullyGnome).

In einem seiner Streams kam es zu einem liebevollen Moment zwischen seiner Freundin und ihm, als er Resident Evil 2 spielte.

„Hör auf, schlecht über meinen Freund zu reden!“

Jonz hat keine netten Worte über sich selbst: In einem Twitch-Streamer spielte Jonz Resident Evil 2. In einem Clip (via Twitch.tv) geht Jonz auf einen Kommentar aus dem Chat ein, dass er gerade keinen Kontext für die Geschehnisse im Spiel hat, woraufhin er antwortet, dass sein Gehirn komplett kaputt sei.

Er führt weiter aus: „Es ist schwierig, damit zu leben. Ich werde fett und alt und hässlich und hab keine Anhaltspunkte für den Kontext.“

Man hört dann, wie eine Tür geöffnet wird und seine Freundin schreit: „Hör auf, schlecht über meinen Freund zu reden!“ Jonz ist so überrascht, dass er zunächst nichts sagt.

Dann fordert seine Freundin ihn auf, etwas Nettes über sich selbst zu sagen, doch der schiebt die Aufgabe an den Chat ab. Das möchte seine Freundin jedoch nicht und sie fordert ihn nochmal zu einem Kompliment über sich selbst auf.

Jonz sagt vorsichtig: „Ich habe einen großen… Hintern“. Damit gibt sich seine Freundin zufrieden und verlässt wieder das Zimmer.

So reagiert die Community: Der Clip machte auch auf Reddit seine Runde, und die Kommentare sind voll von Leuten, die sich über die liebevolle Interaktion freuen:

DeFrostKaldur fordert Jonz zur Heirat auf (via Reddit): „Heirate sie! […] Ich war für einen Moment angespannt und blieb für das Liebevolle.“

Ilogical_Phallus findet die Freundin toll (via Reddit): „Das war so cool. Sie hat den Stream wie eine echte [Freundin] beobachtet und kam, um seine Selbstbemitleidungs-Episode zu unterbrechen. Ich mag sie.“

Bellatrix_Shimmers liebt diesen Moment (via Reddit): „Das ist eines der gesündesten und liebenswertesten Dinge, die ich je auf Twitch gesehen habe.“

