„OTK war der größte Fehler meines Lebens“ – Asmongold verlässt Gruppe der coolen Twitch-Streamer zu WoW

Am 21. Februar wurde bekannt, dass der Twitch-Streamer Asmongold nicht mehr Teil der von ihm gegründeten Content-Creator-Gruppe One True King (OTK) ist. Rückblickend betrachtet er es als größten Fehler seines Lebens, Teil und Gründer der Gruppe gewesen zu sein.

Das sagt Asmongold: Der 34-jährige Streamer sagt, er und OTK hätten sich in beidseitigem Einverständnis voneinander getrennt.

Er mache mittlerweile politische Inhalte und wolle niemanden damit belasten:

Ich mache kontroverse, politische Inhalte. Es ist sehr schwer, das mit Inhalten in Einklang zu bringen, die nicht so sind. Weil es so extrem und so polarisierend ist. Also war es schwer, Sponsoren zu finden. Und es macht auch andere Dinge schwerer.

Asmongold sagt, er habe ohnehin schon eine Weile nichts mehr mit OTK zu tun. Im Oktober 2024 war er im Zuge seines Twitch-Banns auch von einer Führungsposition in OTK zurückgetreten.

OTK sorgte für zu viel sozialen Druck

Warum war OTK für ihn ein Fehler? Im weiteren Verlauf erklärte Asmongold, OTK sei „der größte Fehler seines Lebens gewesen“, denn die sozialen Verpflichtungen und der Druck, der mit der Firma kam, hätten sich „ätzend“ auf einen geistigen und körperlichen Zustand ausgewirkt.

Er sagt, seine Beteiligung an der Firma war so stressig, dass er wegen zu hohem Blutdruck in die Notaufnahme gehen musste:

OTK hat im Prinzip dafür gesorgt, dass ich mich zu sehr für soziale Events und Aktivitäten verpflichten musste, bei denen ich mich nicht wohlfühle. Und ich hab nicht richtig verstanden, warum das schlecht für mich ist, bis es so weit war.

Asmongold macht Politik – OTK macht Drama in WoW

Ist das die ganze Wahrheit? Es gab in den letzten Monaten Spannungen zwischen Asmongold und OTK. Ein Großteil von OTK nahm an dem Projekt „OnlyFangs“ auf einem Hardcore-Server zu WoW teil. Asmongold blieb da aber außen vor.

Sodapoppin nannte die Gründe für sein Wegbleiben, „vorgeschobenen Bullshit“, akzeptierte aber, dass Asmongold wohl einfach keine Lust auf Hardcore WoW habe (via sportskeeda).

Zudem wurde im Clan offen diskutiert, ob man sich nicht von Asmongold wegen dessen krassen politischen Inhalten distanzieren müsse. Das blieb aber bislang ohne Konsequenz.

Die Streamerin Cinna legte nahe, dass man die Verbindung zum Boss auch trennen müsse, wenn der irren Scheiß erzähle:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Ein Freund von Asmongold, Tectone, hatte OTK zuletzt auch im Zuge einer Kontroverse verlassen.

One True King ist eine Medien-Organisation in Austin, Texas. Sie wurde am 11. Oktober 2020 von Asmongold, Mizkif, Esfand, Rich Campbell und Tips Out gegründet. OTK sieht sich als Lifestyle Brand und Produktionsfirma. Zu ihren Projekten gehört Starforge Systems , eine Firma für Custom-PCs.

Seit dem Prozess von Johnny Depp radikalisiert sich Asmongold

So wird das diskutiert: Auf reddit betrachten Asmongold mittlerweile einige kritisch durch seine politischen Kommentare:

Den „sozialen Druck“ nimmt man ihm nicht so richtig ab. Asmongold habe vielleicht einmal im Jahr ein Event besucht, so hoch könne der Druck da nicht gewesen sein.

Auch das mit dem Beidseitigem Einverständnis und Wir bleiben Freunde wird mit Skepsis betrachtet. Manche auf reddit glauben, Asmongold werde innerhalb von einer Woche gegen jeden bei OTK schießen, weil er nichts mehr mit ihnen zu tun hat.

Andere glauben, ohne OTK als soziales Netz und Korrektiv, werde sich Asmongold weiter radikalisieren, von Twitch gebannt werden und bei Kick landen. Immer wieder liest man das Wort spiraling , das eine zunehmende Radikalisierung beschreibt. Ehemalige Fans sagen: Seit dem Prozess um Johnny Depp 2022 habe sich Asmongold von Gaming-Inhalten entfernt und wolle mittlerweile nur noch Politik machen.

Scherzhaft sagt einer auch: So wie die Dinge in den USA laufen, arbeite Asmongold bald für Trump als Pressesprecher oder „Gaming Zar“.

Eine große Diskussion dreht sich um das Thema, ob Asmongold seine Anteile an OTK verkauft hat oder weiter stiller Teilnehmer ist. Das Thema ist ungeklärt.

Asmongold ist extrem erfolgreich auf Twitch, aber zu einem Preis

Das steckt dahinter: Es bleibt die Frage offen, ob Asmongold selbst auf die Idee gekommen ist, seine Mitgliedschaft bei OTK zu beenden, oder ob es einen Call von jemandem wie Esfand, Mizkif oder Sodapoppin gebraucht hat, um diesen Denkprozess anzustoßen.

Asmongold hat zwar eine gewaltige Reichweite, aber er ist mittlerweile das Gegenteil von Brand-Safe . Er steht sicher anderen Mitgliedern der Gilde im Weg, wenn es darum geht, lukrative Werbe-Deals zu schließen, weil große Firmen nicht in Verbindung mit jemandem stehen wollen, der mal eben Aussagen zum Krieg in Gaza trifft, die er etwas später selbst furchtbar und ekelhaft nennt.

Es liegt auf der Hand, dass es für die „anderen Mitglieder“ von OTK schwierig ist, Sponsoren zu finden, wenn einer ihrer Gründe sich so klar im politischen Spektrum an einem Rand postiert.

Das sagt Asmongold auch immer wieder: Er sei bereit, den Hass und die Konsequenzen für seine Aussagen zu tragen. Will sie aber nicht anderen zumuten. Gerade seit der Amtseinführung von Trump hat Asmongold enorm bei Views und Relevanz zugelegt, allerdings ist er auch kontroverser als je zuvor: Amtseinführung von Trump politisiert Twitch: 2 Streamer profitieren besonders davon