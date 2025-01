Twitch-Streamer sagt, er ist kurz davor, einen Skandal in WoW aufzudecken: „Bin ein Spion“

Leute bei reddit glauben, Esfand sei einfach “salty”, weil er so oft gestorben sei. Das könne man alles nicht so ernst nehmen, wass er sagte.

Das ist bemerkenswert : Esfand selbst ist bereits 9-mal in OnlyFangs gestorben und hat offenbar die Schnauze voll vom Projekt. Deshalb lästern auf reddit einige, dass der so bissig sei, weil er eben nicht mehr mitmache. Wenn die anderen raiden würde, stünde Esfand mit seinem Schamanen im Brachland und sei Level 10.

Das ist der Vorwurf: Der Streamer Esfand sagt jetzt, dass genau diese Items-Regel von einigen Gildenmitgliedern missachtet wird. Denn in einem Gespräch sagt ein Streamer: Er sei zwar in OnlyFangs, habe aber Items im Auktionshaus gekauft und Gold von Fremden angenommen. Er macht aber “Psst”, das solle niemand wissen.

Das ist das Besondere an OnlyFangs : Die Gilde OnlyFangs spielt auf einem Hardcore-Server WoW, aber um das Ganze noch härter und unterhaltsamer für Zuschauer zu machen, hat sich die Gilde selbst einige Regeln auferlegt (via reddit ):

