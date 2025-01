Marvel Rivals ist ein Third-Person-Shooter für den PC, PlayStation 5 und Xbox Serie X|S. In diesem kostenlosen Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Charakters ...

Marvel Rivals kann sich einer hohen Spielerzahl und einem Hype erfreuen. Für das Spiel gab es bereits ein eigenes Twitch Rivals, bei dem Twitch-Streamer in dem Spiel gegeneinander antraten. Eine Twitch-Streamerin war jedoch gar nicht damit zufrieden: Streamerin beschwert sich über Twitch wegen Marvel Rivals, will den Manager sprechen

Schon in der Vergangenheit hatte sich shroud nicht mit Ruhm bekleckert. In 2022 kündigte er groß an, dass er dem E-Sport-Team Sentinals bei ihren Siegen in Valorant helfen würde und hatte dafür ein riesiges Comeback. Nach nur wenigen Monaten war der Hype jedoch vorbei und er konnte das E-Sport-Team nicht zum Sieg führen .

Warum wird das so skeptisch gesehen? shroud hatte erst vor wenigen Monate das Steam-Spiel Deadlock über alle Maße gepriesen und sogar sein eigenes Spiel dafür vernachlässigt. Dass er jetzt so schnell wieder Feuer und Flamme für einen anderen Shooter ist, löst Skepsis aus.

Was denkt die Community? Viele Stimmen sind kritisch und glauben, wie bei shrouds erster Aussage auch, nicht wirklich an ein E-Sport-Team von ihm:

Es haben mir viele Top-Organisationen Nachrichten geschrieben, die versuchen mich in die Marvel-Rivals-Szene zu bringen, um ein Team in dem Spiel zu gründen. Ich veräppel’ euch nicht. Tausende Meetings haben bereits stattgefunden.

Shooter-Gott shroud will eigenes Team in Marvel Rivals gründen, sagt, er hat direkt zig Angebote erhalten

Er stellte die Überlegung in den Raum, dass wenn er bei seinem aktuellen Subathon ein Spendenziel von 1 Million US-Dollar erreichen würde, er sich an die Organisation oder Gründung setzen würde.

Das ist die Vorgeschichte: Der Twitch-Streamer zeigte in letzter Zeit vor allem den Helden-Shooter Marvel Rivals. Dieser hatte es ihm besonders angetan und shroud sagte, er möge das Spiel so sehr, dass er überlege, ein Team im E-Sport zu gründen.

