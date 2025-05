Kick-Streamer gilt als kontrovers, meint jetzt genau zu wissen, wie man als Twitch-Streamer erfolgreich werden kann

Der ehemalige Twitch-Star Félix „xQc“ Lengyel hat es auf der Plattform zu großem Erfolg geschafft. Er widerspricht dem Konzept von Twitch-Kollege Kai Cenat, der Leuten das Streamen beibringen will.

Um wen geht es? Die Karriere von xQc startete als professioneller E-Sport-Spieler in Overwatch; er spielte ab Oktober 2017 für die Dallas Fuel. Im März 2018 wurde er dann allerdings aus dem Team geschmissen. Der Grund: toxisches Verhalten.

Danach begann er in Vollzeit auf Twitch zu streamen. Hier schaffte er es über 12 Millionen Follower zu bekommen (via SullyGnome). Seine Inhalte drehten sich rund ums Gaming, denn durch seine kurze professionelle Karriere konnte er seine Follower mit spannendem Gameplay unterhalten.

Hinzu kamen seine ungefilterten Kommentare und der Fakt, dass er sich nicht zu schade für die eine oder andere Kontroverse sah.

Im Jahr 2023 wechselte er für 100 Millionen kanadische Dollar im Rahmen eines Exklusiv-Deals zu der Konkurrenz-Plattform Kick. Auf Kick hat der Kanadier über 880.000 Follower gesammelt (via StreamCharts) und verdiente fortan einen Teil seines Geldes mit dem Zeigen von Glücksspiel.

„Reagieren, Hinhalten, Fake-Drama“

Was kritisiert xQc? Kai Cenat ist der meist-abonnierte Twitch-Streamer der Welt und hat über 17 Millionen Follower auf der Plattform (via TwitchTracker). Vor kurzem gab er sein neues Projekt bekannt: die „Streamer University“. Ein Coaching-Angebot, bei dem Leute lernen sollen, wie man ein erfolgreicher Twitch-Streamer werden kann.

Auf die bis jetzt angebotenen Kurse, Sexualerziehung, Unternehmensführung, Musikproduktion, Film und Schauspiel, reagiert der Kick-Streamer xQc mit Verwirrung. Seiner Meinung nach müsste dort etwas ganz anderes unterrichtet werden:

Die müssen das in „Reagieren“, „Hinhalten“, „Event-Moderation“, „Fake-Drama“, „Clip-Farming“ ändern – das ist es, was du wissen musst! Du brauchst nichts von diesem Scheiß. xQc via YouTube

Weiter führt er aus, dass das wichtigste beim Livestreaming das Hinhalten sei. Die meisten Live-Inhalte seien seiner Meinung nach überflüssig, weswegen man die Zuschauer irgendwie hinhalten müsste.

Was meint xQc damit? Mit dem Hinhalten meint xQc, dass Streamer bei ihren Streams auf Zeit spielen sollten. Auch bietet es sich an, schnell von einem Thema zum nächsten zu springen und allgemein die Streams aufregend zu gestalten, damit Zuschauer nicht gelangweilt sind.

Wenn Streamer auf ihrem Kanal ein Event hosten, kommen automatisch so auch mehr Follower und Abonnenten auf den Kanal. Dadurch steigert sich ebenfalls die Reichweite und der Erfolg.

Auf fremde Inhalte zu reagieren, als Videos von anderen Content Creatorn im Stream zu schauen und eventuell sogar noch die Reaktion auf dem eigenen YouTube-Kanal hochzuladen, hat sich in der Vergangenheit als eine verlässliche monetäre Quelle bewiesen. Und das mit nur geringem Aufwand.

Der Reaktions-Kanal Die Crew von MontanaBlack lädt regelmäßig Reactions des Twitch-Streamers hoch. Die Videos machen Aufrufe im sechsstelligen Bereich, was einiges an Geld bedeuten kann.

Des Weiteren hat es sich in der Vergangenheit immer wieder bewährt, Aufmerksamkeit durch ein „Drama“ oder einen „Beef“ mit anderen Twitch-Kollegen zu haben. So sorgte beispielsweise der Streit zwischen Tanzverbot, Adam SkylineTV und quiteLola im April und Mai 2025, neben der Frage wer die Wahrheit sagt und wer nicht, auch für hohe Zuschauerzahlen bei Tanzverbots Twitch-Stream.

Durch aufregende Clips bei Kurzvideoplattformen wie TikTok oder YouTube Shorts, werden potenzielle neue Zuschauer auf die Inhalte des Streamers aufmerksam und sind so gewillt in den Livestream hineinzuschauen. Auf diese Weise kam der Twitch-Streamer CaseOh zu Erfolg.

Wenn xQc vom „Clip-Farming“ spricht, meint er damit Streamer, die sich absichtlich blöd anstellen oder etwas Gefährliches in ihrem Stream machen, damit es für einen Clip und somit neue Aufmerksamkeit reicht.

Diese eher amoralisch zu bewertenden Wege und Tipps von xQc auf Twitch erfolgreich zu werden, sollten nicht überraschend sein. Schließlich wurde xQc selbst in der Vergangenheit immer wieder für seine Reactions auf Videos kritisiert. Seine Reactions auf Videos von anderen Creators waren, so von der Community kritisiert (via Reddit), quasi ein Reupload des originalen Videos. Das schadet vor allem den Erstellern der Videos. In einem Stream (Clip via kick.com) stellte er klar, dass ihn das aber nicht interessieren würde.

xQc ist zwar einer der erfolgreichsten Streamer in der Branche, das aber auch zu einem Preis. Bei einer so erfolgreichen Karriere muss man zwangsläufig Abstriche woanders machen. In einem Kick-Stream erzählte er, dass er keine richtigen Freunde habe, ihm das allerdings auch nicht weiter stören würde: 29-Jähriger wurde auf Twitch zum Millionär, erklärt jetzt, warum er keine echten Freunde in der Branche hat