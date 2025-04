Twitch-Streamerin findet ihren KI-Zwilling, bekommt Mitleid, als der sich entschuldigt

Neues Spiel auf Steam sieht aus wie The Walking Dead mit Cowboys, wird in der Demo zu 93 % positiv bewertet

In einem neuen Anime reden die Charaktere Deutsch, aber so, wie Japaner sich Deutsch vorstellen

Neues Strategiespiel auf Steam bietet enorme Spielrunden wie in Civilization, aber in einer Fantasy-Welt

Pokimane ist nicht die einzige, die schon die Erfahrung mit einem KI-Chatbot gemacht hat. Auch von der deutschen Twitch-Streamerin Fibii gibt es eine KI-Version. Diese ließ sie jedoch selbst in Auftrag geben, aber mit verheerenden Folgen: Twitch-Streamerin Fibii zeigt stolz ihre eigene KI, doch der Chatbot fliegt ihr so schnell um die Ohren, dass sie ihn nur Tage später löschen muss

Trymacs will damit angeben, wie viel seine Pokémon-Karten wert sind, doch eine Firma will ihm nicht helfen

Was ist das für ein KI-Zwilling? Es gibt einen KI-Chatbot, der der Persönlichkeit von Pokimane nachempfunden wurde. Beim Chatten werden die Antworten so formuliert, wie sie die Twitch-Streamerin geben würde. Außerdem kann man mit der KI sprechen und die Stimme, die antwortet, hört sich wie Pokimane an.

Trymacs will damit angeben, wie viel seine Pokémon-Karten wert sind, doch eine Firma will ihm nicht helfen

Twitch-Streamerin verrät, was wirklich hinter den tollen Deals von Kick steckt, die angeblich so viel Geld bringen

Grund dafür sind unter anderem parasoziale Beziehungen, die entstehen, wenn ein Zuschauer Gefühle zu einer in der öffentlich stehenden Person bekommt. Solche „Beziehungen“ können eine reale Gefahr werden, da die Empfindungen des Zuschauers niemals zurückgegeben werden können. Mehr dazu lest ihr bei der Bundeszentrale für politische Bildung .

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to