Ehemalige Twitch-Streamerin Pokimane gibt jeden Monat mehr als 10.000 $ aus, damit sie sich sicher fühlen kann

Auf Twitch war die Content Creatorin Imane „Pokimane“ Anys eine der Größten. Jetzt sprach sie in einem Podcast über die Mengen an Geld, die sie für ihre eigene Sicherheit ausgeben muss.

Warum braucht Pokimane so viel Sicherheit? Der Ruhm im Internet kommt mit einigen Schattenseiten, auch für die ehemalige Twitch-Streamerin Pokimane. Darüber sprach sie in einer Podcast-Episode von den YouTubern Colin und Samir (via YouTube).

Auf der Streaming-Plattform Twitch hatte sie mehr als 9 Millionen Followern (via sullygnome) und auf YouTube hat sie über 6 Millionen Abonnenten. Bei so einer großen Followerzahl ist es also kein Wunder, dass nicht jeder Fan ihr unbedingt etwas Gutes will.

Es werden Deepfakes von ihr erstellt, es wird regelmäßig versucht, ihre Adresse herauszufinden oder es wird versucht, ihren Namen und ihre Marke irgendwie anders missbräuchlich, beispielsweise auch kommerziell, zu nutzen.

Das alles seien, laut ihr, „Probleme, die vor fünf Jahren noch nicht existierten.“ Dementsprechend benötigt sie Maßnahmen, damit ihre Marke und sie selbst nicht durch missbräuchliche Nutzung, geschädigt wird.

Pokimane ergreift Maßnahmen

Was macht Pokimane für ihre Sicherheit? Zu Pokimanes festem Team gehören mehrere Unternehmen, die im Internet für ihre Sicherheit sorgen. Sie sind von der ehemaligen Twitch-Streamerin damit beauftragt, im Internet alle Bilder ihrer neuen Wohnung zu löschen oder ihre Adresse löschen zu lassen, sollte sie von jemandem herausgefunden worden sein.

Sie bezahlt jeden Monat dafür einen hohen fünfstelligen Betrag, manchmal sogar auch mehr, sagt sie.

Pokimane sagt, sie würde sogar jedes Mal ihre neue Wohnung komplett renovieren, damit sie keine Ähnlichkeit mehr mit vorher im Internet existierenden Bildern haben.

Sie meint weiter, sie müsse immer in einem Haus mit Sicherheitsvorkehrungen oder einer bewachten Eingangstür leben, einfach weil es anders nicht gehen würde.

Zu all diesen Maßnahmen sagt sie: „Ich wünschte, das wäre nicht nötig.“

Was stört Pokimane am meisten? Dass sie so viel zahlen muss, ist zwar ein Problem, Pokimane stört aber etwas anderes viel mehr. Ihr missfällt die Diskrepanz zwischen den hohen Kosten, die sie für ihre Sicherheit tragen muss, und den deutlich geringeren Ausgaben ihrer männlichen Streaming-Kollegen.

Weibliche Content Creator sind im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen häufig eher das Ziel von Deepfakes oder Angriffen auf ihre Privatsphäre.

Hier könnt ihr euch die ganze Episode mit Pokimane anschauen:

Der Beruf eines Twitch-Streamers bringt die eine oder andere Schattenseite mit sich. Das musste Pokimane schon öfter feststellen.