29-Jähriger wurde auf Twitch zum Millionär, erklärt jetzt, warum er keine echten Freunde in der Branche hat

Ein ehemaliger Twitch-Streamer konnte sich zu einem der größten Namen in der Branche hocharbeiten. Dafür muss er allerdings bis jetzt auf eins verzichten: Freunde. In einem seiner Streams erklärte er mehr dazu.

Um wen geht es? Félix „xQc“ Lengyel startete 2016 zunächst als ein professioneller Overwatch-Spieler. Dazu streamte er regelmäßig auf Twitch und begann so seine Karriere in der Unterhaltungs-Branche.

Er konnte sich über Jahre hinweg eine riesige Zuschauerschaft aufbauen und wechselte schließlich im Juni 2023 mit einem Millionen-Deal zu der Streaming-Plattform Kick, einer direkten Konkurrenz zu Twitch. Hier streamt er regelmäßig Gaming-Content oder Reactions. Einige seiner Inhalte werden außerdem auf YouTube hochgeladen.

Wir stellen euch in unserem Video den ehemaligen Twitch-Streamer xQc vor:

xQc meint, er habe „keine echten Freunde“

Als er gerade live war, spielte xQc Marvel Rivals und sagte (via kick.com): „Ich habe keine echten Freunde, aber das ist okay für mich.“

Was ist der Grund? Die Streaming-Welt sei xQcs Meinung nach „ziemlich kalt“ und meinte zudem, dass er ohne Freunde auch niemandem mehr etwas vorspielen müsse und dass er das sowieso nie mochte oder gut darin war.

Der Streamer führt weiter aus, dass er einige Beziehungen hat gehen lassen, es aber sowieso nicht viele gute Beziehungen in der Branche geben würde. So würde es eben in jeder großen Unterhaltungsbranche laufen und jeder, der das Gegenteil behaupten würde, versuche nur besser dazustehen.

Aus seinen Formulierungen lässt sich ableiten, dass der Kick-Streamer Freundschaften immer nur als Mittel zum Zweck angesehen hat, aber nichts für ihn Positives aus diesen Beziehungen ziehen konnte.

Der Chat wies ihn darauf hin, dass er doch mit dem Kick-Streamer Adin Ross befreundet sei. Daraufhin erwiderte der 29-Jährige:

Ja, ich bin mit Adin befreundet, aber ich bin kein Adin-Fanboy. Ich bin nicht von ihm abhängig. Das ist nicht dasselbe. Jeden Tag mit jemandem zusammen zu sein, ‚Leute, wir sind beste Freunde‘, Händchen zu halten – das ist verrückt. Sowas sieht man nur in Filmen. via kick.com

Offensichtlich hat xQc mit seiner guten Miene das erreicht, was er erreichen wollte. Er hat mit seiner Karriere als Streamer so viel Geld gemacht, dass er finanziell ausgesorgt hat. Trotzdem wollen seine Eltern nicht an seinem Reichtum teilhaben: 29-jähriger Streamer hat sich für Millionen $ an ein Online-Casino verkauft, doch seine Eltern nutzen das Geld nicht