29-jähriger Streamer hat sich für Millionen $ an ein Online-Casino verkauft, doch seine Eltern nutzen das Geld nicht

Scheinbar liegt seine Frustration in der potenziell vergeudeten Zeit, in welcher seine Mutter das ihr zur Verfügung stehende Geld nicht nutze. Als Scherz fügt er noch hinzu, dass seine Mutter vielleicht ihr Ersparnisse aufbewahre, weil sie vorbereitet sein wolle, wenn sie „respawned“.

„Seitdem ich es geschafft habe, ist meine Mutter verdammt gut versorgt“, sagt der Streamer, „Das einzige Problem, das ich mit meinen Eltern habe, ist, dass meine Mutter kein Geld ausgeben will. (…) Sie versteht es nicht und das macht mich richtig wütend. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, sage ich: ‘Warte, du sparst noch? Sparst du noch für das Leben 2.0? Sparst du für das nächste Leben, ist es das, was wir heute tun?’“

Mit 24 war sein Leben in einer Sackgasse, mit 26 ist er durch Gaming reich geworden – So clever hat CaseOh seinen Einstieg auf Twitch hingetrickst

Aufgrund seines Erfolgs ist der 29-Jährige in der Lage, seine Eltern in den Vorruhestand zu schicken und sie bis an ihr Lebensende finanziell zu versorgen. Seiner Mutter scheint diese Erkenntnis jedoch schwerzufallen, da sie sich weigere, das Geld auszugeben, was ihr nun zur Verfügung steht. Der Streamer ist frustriert.

