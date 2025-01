26-Jährige ist die größte Streamerin auf Twitch – Erntet Kritik, weil sie ihren Eltern kein Geld zurückzahlen will

Emily „ExtraEmily“ Zhang ist erfolgreich auf Twitch, hat aber keine Lust, ihren Eltern das Geld für die Uni zurückzuzahlen. Dafür bekam sie nun heftige Kritik.

Das war die Situation: Emily „ExtraEmily“ Zhang ist eine Twitch-Streamerin, die in den letzten Jahren rasant gewachsen ist. Anfang 2023 schloss sie sich der Content-Orga One True King an und vergrößerte ihren Kanal in diesem Jahr von durchschnittlich etwa 2.000 Zuschauern im Dezember 2022 zu 7.400 im Dezember 2023. Aktuell ist sie weltweit die Streamerin mit den meisten Zuschauern im Schnitt (via SullyGnome).

Die 26-Jährige ist bekannt für schräge Aktionen sowie ihre verpeilte Art und einen allgemein eher lockeren Umgang mit Geld. Aktuell bekommt sie jedoch heftige Kritik, weil sie ihren Eltern das Geld für die Uni nicht zurückzahlen möchte.

In den USA ist studieren deutlich teurer als in Europa: 170.000 $ sollen die Eltern für den Abschluss der Streamerin von Columbia bezahlt haben, einer Elite-Uni. In einem Stream vom 2. Januar sagte ExtraEmily: „Meine Eltern haben das bezahlt und meinten ‘gib uns das Geld zurück’ und ich war so ‘ich will nicht’.“ Sie habe ihren Eltern 10.000 Dollar zurückgezahlt und dann einfach keine Lust mehr gehabt.

ExtraEmily selbst meinte: Ihre Eltern würden das Geld für die Uni nur zurückhaben wollen, weil sie ihren Abschluss gar nicht nutze. Das Geld für den Abschluss sei in ihren Augen damit „verschwendet“ (via X).

Zuschauer urteilen: geizig und undankbar

So wurde das diskutiert: Viele Zuschauer und auch Influencer-Kollegen sahen die Aussagen ziemlich kritisch. Der Streamer xQc meinte: Es könne nun einmal nicht jeder reich werden – da sei es dann in Ordnung, den Eltern nicht so viel zurückgeben zu können. Wenn man aber erfolgreich sei, sei man seiner Meinung nach verpflichtet, den Eltern etwas zurückzuzahlen (via Kick).

Der Stream-Ausschnitt von xQc bekam auf r/LivestreamFail, der größten Streaming-Community auf Reddit, mehr als 1.000 Kommentare. Für viele Nutzer wäre es offenbar Ehrensache, den Eltern etwas zurückzugeben. Sie nennen ExtraEmily „geizig“ und „undankbar.“

Andere gaben allerdings zu bedenken, dass man von außen die Familien-Geschichte nicht kenne und „etwa 20 Jahre Kontext“ fehlen würden. Zudem gebe es in asiatischen Familien eigene Dynamiken. So glauben manche, die Streamerin könne sich von ihren Eltern stark unter Druck gesetzt gefühlt haben. Ihre Unwilligkeit, das Geld zurückzuzahlen, könne das Ergebnis einer „toxischen“ Beziehung sein.

„Ich würde sie niemals leiden lassen; sie sind meine Eltern“

Wie ging die Sache jetzt aus? Die Streamerin gab dem öffentlichen Druck offenbar nach und vermeldete am 6. Januar 2025, dass sie ihren Eltern das Geld für die Studiengebühren zurückzahle. Als Beweis hängte sie einen Screenshot über eine Zahlung von 46.996,86 US-Dollar an, etwa 45.500 Euro. Das sei die Summe, auf die sie sich mit ihren Eltern geeinigt habe, mehr könne sie finanziell im Moment nicht zahlen.

ExtraEmily versichert aber, dass sie ein System eingerichtet habe, um ihren Eltern auch den Rest zurückzuzahlen.

ExtraEmily zeigt die Rückzahlung an ihre Eltern auf X

Dazu erklärt die Streamerin: „Entgegen der Meinung online habe ich, seit ich als Streamerin erfolgreich bin, sichergestellt, dass der Lebensstil und die Bedürfnisse meiner Eltern gedeckt sind. Ich würde sie niemals leiden lassen; sie sind meine Eltern, die mich großgezogen haben.“ (via X) Sie unterstütze ihre Eltern auf andere Weise.

Ein Clip von einem Gespräch mit ihrer Mutter, in dem diese meinte, sie habe viel Geld für die Bildung ihrer Tochter ausgegeben und sei dafür „fast pleite“ gegangen, sei missverstanden und überzogen worden, so die 26-Jährige. Das sei humorvoll gemeint gewesen, und Gespräche im Stream seien auch nicht repräsentativ für ihre Beziehung.

„Wir würden über solche Sachen nicht im Stream sprechen, wenn wir keine solide Beziehung hätten“, versichert ExtraEmily. Sie gibt aber auch zu, dass sie ohne die ganze Aufregung vermutlich nicht von ihrer Einstellung abgewichen wäre.

Abschließend sagt die Streamerin: „Danke, dass ihr euch Gedanken um meine Eltern macht, aber ich versichere euch, dass sie auch ohne meine Unterstützung finanziell stabil sind und trotzdem ausreichend versorgt werden.“

Die Aussagen von ExtraEmily stießen wohl auch deshalb auf viel Unverständnis, weil es für andere Content Creator ein erklärtes Ziel ist, ihren Eltern ein Haus kaufen oder sie in den Ruhestand schicken zu können, wenn sie es „zu etwas gebracht“ haben. Eine Streamerin bekam jedoch genau dafür Kritik.