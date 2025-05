Twitch-Streamerin ist seit drei Jahren live, hat Angst vor den Konsequenzen, wenn sie offline geht

Eine Twitch-Streamerin ist seit drei Jahren ununterbrochen live auf Twitch. In einem Interview redet sie über ihre Angst, offline zu gehen.

Wer ist die Twitch-Streamerin? Es handelt sich dabei um die Twitch-Streamerin EmilyCC. Auf ihrem Twitch-Kanal hat sie über 325.000 Follower und kann pro Stream durchschnittlich 374 Zuschauer begeistern (via sullygnome).

Ihre meistgestreamten Kategorien sind dabei Words on Stream (eine Twitch-Kategorie, bei der Zuschauer Wörter im Bild finden müssen), Just Chatting, Marvel Rivals und IRL (via sullygnome). Neben Gaming-Content unterhält EmilyCC ihre Zuschauer auch immer wieder mit regelmäßigen Unternehmungen aus ihrem echten Leben.

Das Besondere an ihr: Sie ist seit drei Jahren durchgehend auf Twitch online.

In unserem Video stellen wir euch die 5 relevantesten Twitch-Streamer im deutschen Raum vor:

Offline zu gehen, würde das Ende ihrer Karriere bedeuten

In einem Interview mit The Washington Post redet die Twitch-Streamerin über die Konsequenzen, die das durchgehende Streaming hat. Es habe Auswirkungen auf ihr Privatleben, denn beispielsweise verabreden kann sich EmilyCC nicht wirklich.

Sie meint außerdem, sie würde sich manchmal „fürchten“, vor der Kamera zu stehen. Zuschauer würden sich gegebenenfalls über einen langweiligen Tag und somit auch langweiligen Stream beschweren.

Weiter sagt sie, dass ihre Community immer mehr erwarten würde, sie sich aber frage, was sie denn überhaupt noch von ihr wollen würden. Schließlich ist sie durchgehend jeden Tag live.

Trotz all dem möchte sie ihren Livestream nicht beenden. Denn sie ist sich sicher: Wenn sie ihren Livestream irgendwann beende, dass das auch gleichzeitig das Ende ihrer Karriere bedeuten würde.

Auch wenn sie das Streamen anstrengt, will sie weiter machen: „Ich zwinge mich dazu, Dinge zu tun, die ich nicht tun will, weil ich will, dass dieser Stream funktioniert. Ich will so sehr, dass es mich nicht mehr interessiert [wie ich mich fühle].“

EmilyCC will weiter dabei bleiben, auch wenn ein anderer Twitch-Streamer, SweatyPedals, ihr mit seinen etwas über zwei Jahren durchgehendem Livestreamen dicht auf den Fersen ist. Was ein Subathon beziehungsweise eine lange Zeit online für einen Twitch-Streamer bedeuten kann, könnt ihr bei dem Streamer Shlorox sehen. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: Deutscher Streamer ist seit zwei Wochen live auf Twitch, erhöht seine Abos um 1.400 %