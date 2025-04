Asmongold wettert gegen reiche Streamer auf Twitch, die auf Revolution machen, und zeigt ihren Widerspruch auf

Der Twitch-Streamer Asmongold hat in einem Stream über reiche Influencer gesprochen, die sich widersprüchlich verhalten. Denn Streamer wie Pokimane oder HasanAbi sprechen zwar so, als wären sie genauso mittellos wie der Durchschnitts-Bürger, schwelgen dabei aber im Luxus.

Gegen wen wettert Asmongold? In einem vergangenen Twitch-Stream reagierte Asmongold auf Beiträge in seinem Reddit. Darunter war ein Clip, in dem die Twitch-Streamerin Imane „Pokimane“ Anys in einem gemeinsamen Stream mit Jason „JasontheTween“ Nguyen über die Reichen spricht.

Pokimane sagt: Sie hasse die Reichen.

Sie meint: „Glaubt ihr, wir haben irgendwann so eine Revolution in Amerika? Oder? Es geht voran, stimmt’s? Noch eine. Die Vermögensungleichheit wird schlimmer. (…) Und wir hassen die Reichen“ (via YouTube).

Wir stellen euch den Streamer Asmongold in unserem Video vor:

Ihr wärt die ersten, die sie bei einer Revolution holen

Wie reagiert Asmongold? Asmongold macht sich daran, sofort den Widerspruch in dieser Aussage herauszustellen.

Denn die Twitch-Streamerin Pokimane gehört ganz klar zu den Reichen, über die sie selbst auch spricht.

Asmongold meint dazu: “Ich liebe es, wie die Leute das sagen, als ob ihr nicht die ersten wärt, die in die Guillotine kommen. Ihr wärt die Ersten! Wer ist dieses ‚wir‘?” (via YouTube).

Auch ihr Streaming-Kollege JasontheWeen hat in dem Clip Bedenken bei Pokimanes Aussage und fragt sie, ob sie nicht auch zu den Reichen gehöre.

Die Twitch-Streamerin stellt dann klar, sie meine die „Ultra-Reichen“, die „unnötig Reichen“, die „Milliardäre“ und die „Bezos“.

Weiter findet Asmongold, dass es einige Influencer geben würde, die reich seien, aber selbst gegen Reiche wettern und somit den Gedanken an eine Revolution immer wieder befeuern würden. Der Grund weswegen sie so handeln, laut Asmongold: Sie würden denken, dass sie kein Opfer von einer solchen Revolution sein würden.

Es sieht wirklich schlecht aus, wenn all diese Leute darüber reden, wie großartig der Sozialismus ist, während diese Leute ein Leben im Luxus führen. Wenn jemand nicht lebt, was er predigt, glaubt er vermutlich selbst nicht wirklich daran.



Asmongold via YouTube

Als Beispiel blendet Asmongold den Twitch-Streamer Hasan „HasanAbi“ Piker ein, der eine linke Gesinnung hat und diese auf seinem Twitch-Kanal immer wieder zum Ausdruck bringt, gleichzeitig aber mit seinen über 2,8 Millionen Follower auf Twitch ebenfalls zu den Größten der Branche gehört und regelmäßig von seinem Luxus profitiert.

Wie reich ist Pokimane? Die genauen Einnahmen von Pokimane lassen sich nur durch einige Indizien schätzen, jedoch kann die Twitch-Streamerin mit mehr als 9,3 Millionen Followern auf Twitch als eine der Twitch-Größen im internationalen Raum verbucht werden.



Hinzu kommen regelmäßige Sponsoren, Spenden von Zuschauern und der Fakt, dass sie in der Vergangenheit einen Exklusivvertrag mit Twitch hatte, für den sie ebenfalls Geld bekommen hatte. Durch den Vertrieb von ihrem Merch macht sie ebenfalls Gewinn.



Pokimane ist seit 2017 eine erfolgreiche, professionelle Influencerin, die sich einen großen Namen aufgebaut hat und als “absolut brandsafe”, also für die Werbe-Industrie extrem attraktiv gilt.

Ihr Vermögen kann somit schon im Millionenbereich geschätzt werden.

Pokimane gehört ganz klar zu den sehr gut verdienenden Twitch-Streamern in der Branche. Ihre hohen Einnahmen, muss die Twitch-Streamerin allerdings auch haben, damit sie sie für ihre eigene Sicherheit ausgeben kann: Twitch-Streamerin Pokimane gibt jeden Monat mehr als 10.000 $ aus, damit sie sich sicher fühlen kann