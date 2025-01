Nein, ihr bekommt kein Minecraft 2 – Notch will lieber was anderes machen

Ein Sci-Fi-Film mit Ryan Reynolds und Jeff Bridges war „Men in Black mit Zombies“, floppte an den Kinokassen

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Notch kündigt Minecraft 2 an und alle fragen sich, ob das je was wird

Einige sind aber auch der Meinung, dass man Notch aktuell nicht zu viel Beachtung schenken sollte. Denn gerade seit dem Jahreswechsel sind einige seiner Beiträge doch äußerst kurios geworden . So tweetet er gerne mal über die Länge seines Geschlechtsteils oder verstrickt sich mit der Community in Diskussionen darüber, ob er den nun das ganze Jahr über nichts als die Wahrheit sagen würde.

„Habe mit einigen Leuten im Büro gesprochen. Sieht so aus, als wenn wir ‘Levers and Chests’ machen!“

Was hat Notch jetzt gesagt? Auf X kündigte Notch nun an, dass die Pläne offenbar verworfen wurden. Denn er schreibt:

Was ist mit Minecraft los? Vor ein paar Tagen erstellte Notch, der einstige Entwickler von Minecraft, eine Umfrage auf X und wollte wissen, woran er als nächstes arbeiten sollte. „Minecraft 2“ gewann diese Umfrage mit großen Vorsprung und aus den ersten Reaktionen ging auch hervor, dass Notch sich wirklich damit befassen will.

Minecraft teilt sich in Java und Bedrock – Neuer Trailer zeigt, was sich mit den Editionen ändert

Vor einigen Tagen hat Notch, der Entwickler des ursprünglichen Minecraft , auf der Plattform X für Aufsehen gesorgt. In einer Umfrage wollte er von der Community wissen, an welchem Spiel er denn als nächstes arbeiten solle. Zur Auswahl stand der „geistige Nachfolger“ von Minecraft oder ein neues Roguelike-Spiel.

