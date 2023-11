Minecraft: Neues Kapitel sieht für Spieler nach einem der besten Star-Wars-Spiele seit langem aus

In einem neuen Minecraft-Kapitel begebt ihr euch auf Reise in die Weiten der Galaxie. Star Wars: Path of the Jedi heißt das neuste Abenteuer in der Pixelwelt, welches in einem Trailer vorgestellt wurde. Schaut ihn hier auf MeinMMO.

Worum geht es? Seit gestern, dem 07. November 2023, bekommt ihr im Marketplace von Minecraft das neue Kapitel Star Wars: Path of the Jedi, welches euch in der Rolle eines Jedi-Ritters auf spannende Abenteuer-Reise schickt.

Versprochen werden eine Reise in neue Welten und die Möglichkeit, der Fantasie in einer fremden Umgebung freien Lauf zu lassen. Die Möglichkeiten sollen bei so vielen unentdeckten Dingen unendlich sein.

Den Trailer zum Kapitel haben wir hier für euch eingebaut:

Was zeigt der Trailer? Im Trailer seht ihr den Beginn eurer Reise als Jedi-Ritter. Nachdem ihr euer Lichtschwert mit Farbe, Griff und eurer bevorzugten Haltung sowie euren Droiden farblich individualisiert habt, entlässt euch der Rat für eure Reise.

Zu sehen sind im Trailer daraufhin Kämpfe in Raumschiffen oder auf verschiedenen Planeten. Gemeinsam mit euren Freunden oder alleine könnt ihr zum Beispiel wild bewachsene oder wüstenähnliche Planeten besuchen.

Der Trailer präsentiert euch auch schon eine Vielzahl an Gegnern, welche man aus dem Star Wars-Universum kennt. So kämpft ihr unter anderem gegen die flinken Droideka oder IG-100-Magnawachen. Zum Schluss stellt sich euch im Trailer sogar der Sith-Lord Darth Maul in den Weg.

Im Kampf nutzt ihr dafür nicht nur euer Lichtschwert. Auch die Macht werdet ihr zu eurem Vorteil nutzen können und zum Beispiel riesige Blöcke auf eure Gegner schleudern.

Neben den Kämpfen stellt euch eure Reise und eure Mission, der Macht Gleichgewicht zu bringen, vor verschiedene Rätsel, welche ihr gemeinsam lösen könnt. So müsst ihr zum Beispiel die Macht nutzen, um Gebilde an ihren richtigen Platz zu setzen und einen neuen Weg zu öffnen.

Wie sind die Reaktionen? Unter dem Trailer auf dem Kanal von PlayStation (via YouTube) schreiben vor allem Fans von Star Wars, ähnlich wie User JayKayofficia, dass dies unironisch nach einem besseren Spiel aussieht als die meisten Star-Wars-Spiele der letzten Jahre.

So schreibt auch User badbatsukablyet1768: Wenn Minecaft mehr Star Wars schafft, als Star-Wars-Spiele. Gute Arbeit, Disney.

In ihren Kommentaren unter dem Trailer auf dem Minecraft-Kanal via YouTube zeigen sich die Spieler ziemlich begeistert über dieses Kapitel und einige merken an, dass der Trailer eher nach einem ganz eigenen Spiel aussieht.

So findet zum Beispiel User TootieLive, dass dieses Kapitel nach mehr Aufwand aussieht als jedes Minecraft-Update der letzten 5 Jahre. Auch User thundertrps4905 findet, dass es unglaublich aussieht und eher wie ein eigenständiges Spiel wirkt.

Einige der Kommentare haben wir hier für euch zusammengetragen:

nerdbird985 schreibt: Ich und mein kleiner Bruder genießen dieses Kapitel so sehr. Als große Star Wars-Fans sind wir wirklich glücklich. […] Das Studio dahinter hat fantastische Arbeit geleistet.

lolgoodbye8197 schreibt: […] das wird das erste Mal sein, dass ich etwas vom Marketplace in Minecraft kaufe […]

BrodyLehnertz schreibt: So froh, dass die Skins zurück zu 8×8 sind, sieht viel besser aus als diese ultra realistischen Skins

Was haltet ihr von dem Trailer? Bekommt ihr dabei Lust auf ein Minecraft-Abenteuer mit eurem Lichtschwert? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.

Steam: Neues Aufbauspiel sieht aus wie ein Mix aus Minecraft und Forager – hat 95 % positive Bewertung