Gronkh zeigt auf Twitch seinen geheimen Keller-Garten: „Man merkt, dass er Minecraft liebt“

Erik „Gronkh“ Range ist einer der erfolgreichsten Streamer im deutschen Twitch. Abseits der Kamera hat der 46-Jährige aber neben dem Zocken noch ein besonderes Hobby: In seinem Keller entsteht ein Gemüse-Garten.

Normalerweise zeigt Erik „Gronkh“ Range seinen Zuschauern auf Twitch hauptsächlich Gameplay oder unterhält sich mit ihnen in „Just Chatting“. Kürzlich nahm er seine Zuschauer in einem Stream jedoch mit auf eine spontane Room-Tour – in den Keller.

Gronkh spielt Minecraft im Keller

Was gibt es in Gronkhs Keller zu sehen? Hauptsächlich Gurken. Der Twitch-Streamer hatte bereits im August davon berichtet, testweise ein paar Gurken angepflanzt zu haben. Seitdem gab es immer wieder kurze Updates aus der Gronkh’schen Gemüseabteilung.

Wer nun allerdings an einen weitläufigen Garten mit säuberlich angelegten Beten denkt, und sich Gronkh beim Gärtnern mit Sonnenhut vorstellt, liegt falsch. Stattdessen hat der Twitch-Streamer eine Art Gemüse-Plantage im Keller angelegt, mit kastenförmigen Kübeln, aus denen Gurken, Tomaten und Paprika sprießen.

Ein YouTube-Video, das am 5. November 2023 auf dem „Best of Gronkh“-Kanal auf YouTube erschien, fasst er die Gärtner-Updates in einem übersichtlichen Video zusammen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie kommt das an? Ganz hervorragend. In den Kommentaren auf YouTube zeigen sich einige Zuschauer begeistert: Sie schreiben, dass sie ihm stundenlang dabei zuschauen könnten oder fordern ganze Videos nur zu dem Thema Gärtnern.

Andere fühlen sich an das bekannte Minecraft erinnert, mit dem Gronkh einst auf YouTube Bekanntheit erlangte. Man würde merken, wie sehr er das Spiel liebt, wenn er über Gurken und Bewässerungssysteme spricht, so ein Zuschauer.

Tatsächlich erinnern die Kanister in ihren Regalreihen vage an Minecraft-Blöcke. Zudem sind automatische Farmen seit jeher ein beliebtes Thema in der Survival-Sandbox.

Quadratisch, praktisch, gut? Gronkhs quaderförmigen Pflanzkübel erinnern an Minecraft.

So schreibt ein Fan: „Ich frage mich, wann der Wasser-Ablauf im Gang kommt – damit die abgebauten Gurken direkt via Monsterfalle & automatischem Filtersystem in die Kisten nebenan einsortiert werden …“ Ein paar besonders schöne Reaktionen haben wir hier für euch zusammengestellt:

„Normale“ Menschen: Pflanzen wachsen im Garten mit Sonnenlicht Erik: Pflanzen wachsen mit künstlichem Licht und optimierten Nährstofflösungen Next Step: autonome Ernte- und Verarbeitungsmaschinen Der Junge richtet sich einen Selbstversorgerbunker im Keller ein und braucht diesen dann nie wieder zu verlassen. Einzige Kommunikation zur Außenwelt ist dann der Stream. eib01 via YouTube

Schnabi72 denkt schon einen Schritt weiter: „Andere Influencer bringen Energy-Drinks oder sowas raus, Gronkh verkauft eingelegte Gurken. Ich seh’s kommen.“

Auch derEngelderNacht blickt in die Zukunft: „Irgendwann zeigt uns Gronkh seine Hühner, Kühe und Schafe. Und noch sein Keller-Getreifefeld.“ Insgesamt scheinen sich alle vor allem zu freuen, ihrem Streamer bei etwas zuzusehen, das ihm offenbar so viel Freude bereitet.

Wofür das Ganze? Gronkh erklärt, dass er keine großen Pläne mit dem Gemüse hätte. Für ihn sei das erstmal ein „Proof of Concept“. Er möchte lernen, wie das alles funktioniert. Da kommt bei ein paar Zuschauern die Frage auf, wofür der Twitch-Streamer da eigentlich übt.

Sie scherzen, dass der Twitch-Streamer bald eine Marihuana-Plantage im Keller betreiben könnte. Gronkh hingegen scheint sich erstmal damit zufriedenzugeben, im Stream ein paar selbst gezogene Gurken snacken zu können.

Zumindest hat er ein Hobby gefunden, auf das er ausweichen kann, wenn er „zu alt zum Spielen“ ist: Twitch: Gronkh hat deutliche Worte an Kritiker, die behaupten: „Du bist zu alt zum Spielen“