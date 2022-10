Minecraft Legends zwingt euch dazu, die beste MMORPG-Klasse zu spielen

Zur Minecraft Live haben die Macher des berühmten Blöcke-Spiels neue Informationen zum kommenden Action-Strategiespiel Minecraft Legends gezeigt. Ein Detail davon versetzt MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus in helle Freude.

Jeder weiß, dass Barden die objektiv beste Klasse sind. Sie können alles, sehen am besten aus und jeder will sie in der Gruppe haben, weil sie einfach jede Situation ohne Nachteil bereichern. Wir Barden … ich meine, Barden sind die besten.

Umso erfreulicher ist es, dass man in Minecraft Legends genau einen solchen spielt. Also, nicht wortwörtlich, aber die Entwickler verrieten während des Minecraft-Live-Events, dass der Held eine Laute benutzen und mit Musik seine Untergebenen kommandiert – oder „Freunde inspiriert“, wie sie es nennen.

Im Laufe des Spiels lernt man immer wieder neue Lieder mit anderen Effekten. Durch die Magie der Musik werden die kleinen Allays, also Helferlein, etwa dazu gebracht, Ressourcen abzubauen oder Gebäude zu errichten.

Und das passt natürlich perfekt, denn als Spieler bin ich der Held in Minecraft Legends. Die Legende. Der Anführer, dem alle folgen – und wer könnte das besser sein als der Barde?

Seht hier den Trailer von Minecraft Legends von der gamescom 2022:

Minecraft Legends vereint Strategie, Action und Story

In der Präsentation erklärten die Entwickler noch mehr zu Minecraft Legends. Legends will ein „Action-Strategiespiel“ sein, das zugleich aber wenig Wert auf die eigentliche Action legt. Zumindest, was den Spieler angeht.

Als Held kommandiert ihr dort eine Armee aus Golems und freundet euch mit den Bewohnern der „Oberwelt“ von Minecraft an, damit diese euch helfen. Selbst die sonst so gefährlichen Creeper werden zu Freunden (via GameStar). Denn die fiesen Piglins greifen aus dem Nether an und wollen alles platt machen.

Also sammelt ihr Truppen verschiedenen Typs und zerstört die Basen der Schweinebiester, indem ihr selbst als Kommandant vom Feld aus Befehle erteilt. So stellt sich Minecraft Legends die Verbindung aus Strategie und Action vor.

Ich konnte bereits mit den Entwicklern persönlich über Minecraft Legends sprechen und bin seitdem begeistert von dem Spiel:

Minecraft als Strategiespiel – Wie soll das funktionieren? Die Chefs sprechen über Gameplay und Koop

Zugleich wird die Story ein wichtiger Punkt des Spiel. Es soll eben die „Legende“ erzählt werden, die heroische Gutenachtgeschichte, die den Kindern in der Welt von Minecraft vorgelesen wird.

Viel dazu wollten die Entwickler noch nicht verraten, außer dass die „Hosts“ dort eine wichtige Rolle spielen. Die sind so etwas wie die allwissenden Nornen oder Moiren aus der Mythologie und tragen die Namen Voraussicht, Aktion und Wissen. Sie geben dem Helden auch die Werkzeuge, die er braucht:

die Flamme der Schöpfung, um Gebäude zu bauen

das Banner des Mutes, um Freunde zu inspirieren

und natürlich die magische Laute – das wichtigste Instrument

Minecraft Legends kann alleine, im Koop oder sogar im PvP gespielt werden und bietet prozedural generierte Welten. Jeder Durchgang durch die Kampagne kann also völlig unterschiedlich sein und andere Herausforderungen bieten.

Das Spiel erscheint 2023 für PC, Xbox, PlayStation und Switch.

Beim Event sprachen die Entwickler außerdem über das große neue Update für Minecraft selbst. Mehr dazu lest ihr bei den Kollegen von der GameStar. Zu den Highlights hier gehören neue Blöcke, ein Reittier für 2 Personen und ein 7 neue Standard-Charaktere zur Auswahl.

Nicht, dass das einen Barden als Charakter irgendwie schlagen könnte, aber immerhin geben sie sich Mühe!

