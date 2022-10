Der 23-jährige YouTube-Star Dream hat vor einer Woche der Welt sein Gesicht gezeigt. Der US-Amerikaner wurde durch Minecraft extrem populär. In seinem 1. Interview ohne Maske, am Rande der TwitchCon, geht er auf den Trubel um seine Person ein und wie er mit den Beschimpfungen klarkommt.

Das ist die Situation:

Der Minecraft-YouTuber Dream ist eine der berühmtesten Gaming-Persönlichkeiten der Welt: Auf YouTube hat er knapp 31 Millionen Abonnenten; auf Twitter folgen ihm 2 Millionen Menschen. Selbst ein Cheating-Skanal konnte an seiner Beliebtheit nicht rütteln.

Über 8 Jahre trat Dream nur hinter einer lächelnden Maske auf, hielt sein Gesicht unter Verschluss. Mittlerweile hat das Video vom Face Reveal 38 Millionen Aufrufe.

Das änderte sich am 2. Oktober, als Dream ein Face-Reveal auf YouTube durchzog. In der Folge bekam der 23-Jährige zahlreiche hässliche Kommentare über sein Aussehen ab. Die Leute verglichen ihn mit dem Shrek-Bösewicht Rumpelstilzchen. Gleich 3 negative Hashtags über sein Aussehen trendeten auf Twitter.

Was sagt er zu dem Hate? Auf der TwitchCon war Dream (23) jetzt das erste Mal als „Mensch mit Gesicht“ zu sehen. Er gab der Seite Bloomberg ein Interview, sein erstes ohne Maske über dem Gesicht.

Danach gefragt, wie er damit klarkommt, dass ein Hashtag wie „#HESUGLY“ zu ihm auf Twitter trendelte, sagt er:

Ich hab viele Textnachrichten meiner Freunde bekommen, die fragen: Bist du okay. Ich sagte so: Na ja, wenn du 30 Millionen Augenpaare auf dir hast, dann werden ein oder zwei Millionen Leute dabei sein, die Witze machen oder fies sind oder einfach keine tollen Menschen. Wenn du den Pool groß genug machst, dann hast du diesen Teil davon.

Vor dem Face Reveal wollte er so gut wie möglich aussehen, hatte sogar eine Make-Up-Künstlerin angeheuert.

Mit 20.000 $ Reserve auf YouTube gestartet – 3 Jahre nur PC, Essen, Bett

Was sagt er zu seinem Leben? Allzu spektakulär klingt das Leben von Dream im Interview nicht, das er unter der Maske lebte.

Er sagte, als er sich entschied, das mit YouTube hauptberuflich anzugehen, hatte er etwa 20.000 $ gespart und gab einen Job bei Apple auf. Dann aber lebte er praktisch nur noch für YouTube:

Ich wachte auf, ging zu meinem Computer, ging von meinem Computer weg, um was zu essen, dann wieder zu meinem Computer, ab ins Bett – vielleicht noch ein bisschen Fernsehen oder so.

Dieses Leben habe er 3 Jahre lang geführt, als er nach Erfolg strebte.

Was tat er, um unerkannt zu bleiben? Dream sagt, er wollte absolut kein Risiko eingehen, dass ihn irgendjemand im echten Leben an der Stimme erkennt und dann das Geheimnis um Dream auffliegen lässt. Die Fans kannten ja seine Stimmen und sie wussten, dass er in Orlando-Florida lebt.

Selbst die winzigste Chance, entdeckt zu werden, wollte er ausschließen. Die Enthüllung seines Gesichts sollte sein Moment sein. Er sei sogar in einen anderen Bundesstaat gefahren, um zum Zahnarzt zu gehen.

Wenn er mal mit seiner Mutter ins Kino oder was essen ging, dann taten sie das nicht in Florida, sondern in Georgia.

Im Interview mit Bloomberg sagt Dream: Er glaube, die Maske habe ihm mehr genutzt, als geschadet. Er vergleicht sich mit Spider-Man, wo ja auch jeder unter der Maske stecken könnte.

Jetzt, wo er Gesicht zeigen kann, will er das „richtige Leben“ mit seinen Freunden genießen, von denen er viele nur online kannte: Die hatten noch bis letzte Woche auch keine Ahnung, wie er unter der Maske aussah.

