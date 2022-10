Minecraft: YouTube-Star Dream zeigt Gesicht – Trolle ätzen böse auf Twitter, aber die beliebteste Frau von Twitch steht auf ihn

Seit 8 Jahren ist der YouTuber Dream mit Minecraft erfolgreich, in den letzten Jahren ist seine Beliebtheit in schwindelerregende Höhen emporgestiegen. Jetzt zeigte er sein Gesicht in einem Face Reveal und musste sich einiges anhören: Während einige ihn mit „Rumpelstilzchen“ aus Shrek verglichen, schwärmte Twitch-Streamerin Pokimane von seinen Augen. Ein Twitch-Streamer erklärt, warum die Reaktion so heftig ausfiel.

Wer ist Dream?

Der Content-Creator Dream macht seit 2014 Videos zu Minecraft: Seit etwa 2019 ist er enorm populär. So spielte er Minecraft durch, während ihn Freunde daran hindern sollten, indem sie Jagd auf ihn machten.

Dream war zwar in einen Cheating-Skandal verwickelt, ging daraus aber noch populärer hervor: Er hatte einen Fabelrekord bei einem Speed-Run erzielt, dabei aber eine modifizierte Version laufen gehabt. Seitdem kann er in den Augen seiner Fans nichts mehr falsch, in den Augen von anderen nichts mehr richtig machen.

In all den Jahren trat er immer nur mit einer Maske auf. In einem Interview erklärte er mal, er wollte eigentlich gar nicht anonym bleiben, aber als er sich einen Avatar überlegte, sei es einfach passiert, dass er zu dem Typen mit der Maske wurde.

Das war jetzt die Enthüllung: In einem Livestream auf YouTube zog sich Dream jetzt am 2. Oktober 2022 die Maske vom Kopf:

Es war ein riesiges Event, auf das eine Million Leute hinfieberten

Mittlerweile haben das Video zum Face-Reveal 31,8 Millionen Zuschauer gesehen

Unzählige YouTuber und Twitch-Streamer haben auf das Video reagiert und es kommentiert

Gleich 3 hässliche Twitter-Trends zu Dream – „Zieh die Maske wieder auf“

Was sagen die negativen Reaktionen? Wie man sich vorstellen kann, war das für so machen misslaunigen Menschen im Internet ein Fest-Tag.

Wie die Seite Kotaku meldet, trendeten gleich 3 Hashtags auf Twitter, die sich auf Dream bezogen:

#Rumpelstilskin

#HES UGLY (Er ist hässlich)

#PutTheMaskBackOn (Zieh die Maske wieder auf)

Es schien sich vor allem die seltsame Idee breitzumachen, dass Dream wie „Rumpelstilzchen“ ausschaut, den Schurken aus „Für immer Shrek“ (2010).

Die Leute ätzten: Er würde ihnen jetzt den „Erstgeborenen“ nehmen – oder er soll in der Live-Version von Shrek gleich den Bösewicht mimen.

Gibt’s auch andere Reaktionen? Ja, die gab‘s. Das höchste Lob kommt von Twitch-Streamerin Pokimane, sie kokettierte damit, wie süß sie den etwas genant auftretenden Dream fand.

Pokimane gab einige „Oh, der ist ja süß“-Geräusche von sich und urteilte dann:

„Der hat ja Anime-Augen!“ – Es sei wie aus Demon Slayer, „seine Seele sei rein“.

Auch einer der ganz großen Fische von YouTube, Mr. Beast, scheint entzückt (via dexerrto): Er machte Dream ein Angebot: „Jetzt, wo das aus dem Weg ist, komm her und sei in ein paar Videos.“

Der YouTuber-Opportunist Ludwig nutzte das „Face Reveal“ von Dream geschickt für eigene Zwecke. Er holte sich knapp 150.000 Zuschauer auf seinen Stream, indem er einfach auf das Face-Reveal wartete. Ludwig ist einfach ein Fuchs (via sportskeeda).

Dream.

Auch wenn der aussäh wie Henry Cavill, wär‘ er gehatet worden

Warum kann so viel Hate? Wie der Twitch-Streamer MistCr1TiKal erklärt, war der Hass zu erwarten, ganz egal, welches Gesicht unter der Maske hervorkommt (via dexerto):

Es gibt meine Menge Leute die Dream hassen, die seine Fan-Base hassen, die den Typen einfach nicht abkönnnen. Also es fühlt sich an, dass es ganz egal, was er da macht, das würde passieren. Das war unvermeidbar. Er hätte ein Face Reveal machen und aussehen können wie Henry Cavill und Twitter hätte ihn trotzdem bei lebendigem Leib gefressen und ihn hässlich genannt.

Da hat der Twitch-Streamer wohl recht. Spätestens seit den Cheating-Vorwürfen ist Dream eine polarisierende Figur.

