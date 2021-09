YouTuber erfindet Minecraft als irre Menschen-Jagd neu: 10 Millionen Views an einem Tag

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

In den ersten Sekunden des Videos ist Dream bereits kurz davor, den Löffel abzugeben. Er fällt in einer irren Hetzjagd auf ein Herz runter.

Zur Zeit tritt er gegen 5 Jäger an. Das hat er schon 2-Mal gemacht und es stand bislang Eins zu Eins. Im dritten und entscheidenden Video der Serie trat Dream nun gegen GeorgeNotFound, Sapnap, BadBoyHalo, Antfrost und Awesamdude zum 3. und letzten Mal an.

Das macht die Serie so spannend: Die „Manhunt vs. Hunters“-Serie läuft schon lange auf YouTube. Dream macht es sich immer schwerer, den Jägern zu entkommen.

Der YouTuber Dream hat mit einem Video zu Minecraft 10 Millionen Aufrufe und eine Millionen Likes an einem Tag erreicht: In einem speziellen Modus tritt der Speedrunner gegen 5 Jäger in einer Menschenjagd an.

