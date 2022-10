Minecraft: 14 Millionen sehen, wie YouTube-Star Dream nach 8 Jahren sein Gesicht zeigt – Will aus dem Bunker raus, ein Mensch sein

Am 2. Oktober zeigte der YouTuber Dream endlich sein Gesicht. Der US-Amerikaner wurde durch das Survival-Spiel Minecraft extrem beliebt. Das Video, in dem er sein Gesicht zeigt, erhielt innerhalb von wenigen Stunden bereits über 14 Millionen Aufrufe und 1.7 Millionen Likes: Ja, das Face Reveal von Dream ist wirklich eine Riesen-Sache.

Warum ist Dream so beliebt? Dream ist eng mit dem Titel Minecraft verbunden und hat mit kreativen Videos eine große Fan-Base geschaffen. Vor allem während der Corona-Pandemie ist seine Beliebtheit explodiert:

Auf YouTube folgen ihm 30,5 Millionen Leute

Wenn er mal auf Twitch ist, hat er dort sofort Rekordwerte

Er ist so beliebt, dass er sich einen Spaß draus macht, Wahlen bei Minecraft zu manipulieren. Er ist ein meisterhafter Troll auf Twitter.

Bekannt wurde er mit dem Format „Manhunt“ in Minecraft: In dem Format versucht er, Minecraft so schnell wie möglich abzuschließen, ohne zu sterben, während andere Spieler ihn jagen und versuchen, ihn vom Erreichen seines Ziels abzuhalten.

Dream war im Oktober 2020 in einen Cheating-Skandal verwickelt: Er hat einen unfassbar schnellen Speed-Run hingelegt: Ihm wurde vorgeworfen, das könne unmöglich alles mit rechten Dingen zugegangen sein. Er habe viel zu viel Glück bei Drops gehabt.

Doch Dream beteuerte seine Unschuld. Mathematisch sei sowas möglich. Letztlich gestand er aber, er habe auf einer modifizierten Version von Minecraft gespielt, er habe das nur vergessen.

200.000 Leute sehen, wie sich der berühmteste Minecraft-Schummler der Welt auf Twitch rausredet

Der Mann mit der Maske

Was ist das mit seinem Gesicht? Seit Dream auf Sendung ist, ist sein Gesicht hinter einer Maske verborgen: Die Maske nutzt er auch als Markenzeichen, verkauft Merchandise-Produkt damit.

Immer wieder hat Dream angedeutet, er werde sein Gesicht zeigen. Aber weil Dream auch ein furchtbarer Troll ist, wusste man nie, ob er das ernst meint.

Aber gestern, in der Nacht von Sonntag, dem 2.10, auf Montag, dem 3.10. war es so weit.

Das war die Enthüllung: Nach einem Vorspiel, in dem er eigentlich nur Zeit schinden wollte, zog sich Dream nach etwa einer 75 Sekunden im neuen Video die Maske vom Kopf und sagte:

Hi, fühlt sich so schräg an, das erste Mal in eine Kamera zu sprechen. Hi, ich bin Clay, auch bekannt als Dream. Habt vielleicht von mir gehört – vielleicht auch nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Dream sagt: Einige Fans gingen „ein bisschen zu weit“ bei der Jagd nach seinem Gesicht

Warum zeigt er jetzt sein Gesicht? Nach so vielen Jahren will Dream jetzt andere Influencer im richtigen Leben treffen. Vor allem seinen langjährigen Freund, GeorgeNotFound, der ihn aus England in den USA besucht. Den kenne er, seit er selbst 11 Jahre alt ist, sagt Dream.

Und wenn der bei ihm ist, wolle er was mit ihm unternehmen und andere Content-Creator treffen.

Ich will ein Mensch sein. Ich war die ganze Zeit eingebunkert – es wollten so viele mein Gesicht leaken.

Offenbar hatte Dream das Hickhack um sein Gesicht einfach satt. Einige Leute wären da „ein wenig zu weit gegangen“, bei der Jagd nach seinem Gesicht, sagt er freundlich – er liebe ja seine Fans, aber …

Es klingt, als hätte Dream den ein oder anderen Kontakt mit einem etwas zu irren Minecraft-Superfan gehabt.

Wie sind die Reaktionen? Die sind bombastisch – das Video hat nach 7 Stunden bereits 14 Millionen Aufrufe und 1.7 Millionen Likes. Auf Twitter kommen 50.600 Kommentare dazu, 573.000 Likes und 85.000 Retweets.

