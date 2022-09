Minecraft: Extrem populärer YouTuber zeigt sich nur mit Maske – Nun enthüllt Dream sein Gesicht

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

In einem älteren Statement zum Thema verspricht der YouTuber, dass er sein Gesicht allerspätestens zu Weihnachten enthüllen wird. Sonst löscht er seinen dicken YouTube-Kanal mit über 30 Millionen Abonnenten (via dotesports.com ).

Allerdings hat Dream angekündigt, sich mit seinem „Dream Team“ auf der TwitchCon in San Diego, USA, blicken zu lassen. Aktuell wird vermutet, der Face-Reveal könnte vorher stattfinden. Er wird dafür ein Video auf seinem Kanal veröffentlichen ( via twitter.com ).

Dream ist einer der größten YouTuber und wird von Millionen Zuschauern für seinen Content in Minecraft gefeiert. Doch eigentlich weiß keiner so genau, wie er eigentlich aussieht. Jetzt hat Dream doch tatsächlich sein „Face-Reveal“ angekündigt – und es könnte nicht mehr lang dauern.

