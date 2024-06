Honor of Kings ist riesig in China und soll auch in Deutschland groß werden – Entwickler erklären uns ihre Pläne

In China gehört Honor of Kings zu den größten Spielen, nun soll die MOBA auch den westlichen Markt überzeugen. Im Interview erklären uns die Entwickler, was sie vorhaben.

Was ist Honor of Kings? Honor of Kings, die meistgespielte MOBA auf Mobilgeräten weltweit. Im Jahr 2020 spielten im Durchschnitt über 100 Millionen Menschen das Spiel täglich. Im Genre der MOBAs sind bei uns vor allem Dota 2 und League of Legends bekannt.

Zunächst war Honor of Kings nur in Asien verfügbar, aber inzwischen stoßen immer neue Länder dazu. Seit neustem ist das Spiel auch bei uns in Deutschland verfügbar. Grund genug für MeinMMO, die Entwickler nach ihren Plänen für das Spiel zu befragen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Honor of Kings sehen:

So soll Honor of Kings zum Erfolg werden

MeinMMO: Wie werdet ihr sicherstellen, dass Honor of Kings im Westen an den Erfolg aus China anknüpfen kann?

TiMi Studio: Es gibt keine Garantie, dass wir denselben Erfolg replizieren können. Daher können wir nur versuchen, durch unseren spielernahen Ansatz die bestmögliche Chance dazu zu schaffen.

Wie sieht das aus?

Seit der Veröffentlichung des Spiels haben wir Millionen Stunden von Gameplay analysiert und mehrere Updates und Anpassungen vorgenommen, um das Spielerlebnis kontinuierlich zu verbessern.

Nach dem Start in Brasilien im letzten Jahr und im Nahen Osten und der Türkei Anfang dieses Jahres konnten wir das Feedback einer neuen Community an Spieler*innen einholen und weitere Verbesserungen am Spiel vornehmen.

Ein großartiges Beispiel dafür ist die Menge an freiem Speicherplatz, die zum Installieren des Spiels erforderlich ist. Wir haben uns bemüht, diese so gering wie möglich zu halten, während wir gleichzeitig eine hohe visuelle Qualität beibehalten haben. So stellen wir sicher, dass auch Spieler*innen mit älteren Mobilgeräten das Spiel genießen können, ebenso wie diejenigen mit den neuesten High-End-Smartphones.

Außerdem ist Honor of Kings kostenlos spielbar und bietet einen fairen Wettbewerb, was bedeutet, dass der Erfolg der Spieler*innen nicht von deren Zahlungsfähigkeit abhängt, sondern von den Aktionen auf dem Schlachtfeld.

Um faires Spielen weiter zu erleichtern, haben wir unser eigenes robustes Matchmaking-System, das sicherstellt, dass ausbalancierte Matches gegen Spieler*innen mit ähnlichem Rang stattfinden. Mit dem globalen Start werden wir weiterhin auf unsere neuen Spieler*innen hören und uns bemühen, Honor of Kings noch besser zu machen.

MeinMMO: Welche Unterschiede erwartet ihr allgemein zwischen dem Westen und China? Gibt es Besonderheiten, die es im Westen zu beachten gibt?

TiMi Studio: Wir haben beobachtet, dass Spieler*innen aus dem Osten und dem Westen verschiedene Einstellungen zum Spielen von kompetitiven Games auf Mobiltelefonen haben, was möglicherweise auf die unterschiedlichen Entwicklungsgeschichten von PC- und Konsolenspielen in den verschiedenen Märkten zurückzuführen ist.

Wir freuen uns jedoch, dass immer mehr westliche Spieler*innen in Betracht ziehen, ein kompetitives Handyspiel zu spielen, was eine Gelegenheit für Honor of Kings darstellt.

Wir schätzen den westlichen Markt sehr und streben in der Zukunft an, reichhaltige und vielfältige Inhalte für westliche Spieler*innen bereitzustellen, während wir das Kernerlebnis des Spiels beibehalten. So hoffen wir, sie für Honor of Kings zu begeistern.

MeinMMO: Mit League of Legends: Wild Rift gibt es bereits eine gute Alternative für eine Moba auf dem Handy. Inwieweit wird sich Honor of Kings unterscheiden?

TiMi Studio: Für uns ist Wettbewerb etwas Gutes. Wir sind das weltweit meistgespielte mobile MOBA, aber wenn wir in dieser Position bestehen wollen, dürfen wir nicht nachlassen.

Wir müssen weiterhin auf unsere Community hören, neue Inhalte erstellen und die neuesten Funktionen der Mobilgeräte nutzen. Das ist die Herausforderung und wir werden ihr gerecht werden.

MeinMMO: Plant ihr, eine E-Sports-Szene im Westen aufzubauen?

TiMi Studio: Absolut, wettbewerbsorientiertes Spielen ist ein integraler Bestandteil der Attraktivität von Honor of Kings, und daher sind wir bestrebt, ein globales E-Sport-Ökosystem aufzubauen, das Talente von den Anfängen bis hin zu professionellen E-Sport-Spieler*innen fördert.

In diesem Jahr investieren wir 15 Millionen USD in unser E-Sport-Programm, das unter anderem die Honor of Kings Invitational Series für etablierte E-Sport-Organisationen und die Open Series für Neulinge umfasst.

Wir sind engagiert, die langfristige Entwicklung von Clubs zu fördern und werden mit lokalen E-Sport-Organisationen zusammenarbeiten, um hochkarätige, internationale Gaming-Events für Spieler*innen und Publikum zu bieten.

Ab dem 29. Juni werden 13 Teams aus aller Welt in der Honor of Kings Invitational Season 2 um einen Anteil am Preisgeld von 300.000 USD und acht garantierte Plätze für den Honor of Kings Invitational Midseason | Esports World Cup kämpfen.

MeinMMO: Gibt es schon Pläne für weitere bekannte Lizenzen, die mit Honor of Kings verknüpft werden können? Wenn ja, könnt ihr schon konkret welche nennen?

TiMi Studio: Wir haben in der Vergangenheit schon einige Kooperationen durchgeführt und erkunden weiter aktiv mögliche Integrationen. Neue Kollaborationen sind z.B. mit Marken wie Saint Seiya, SNK, Hello Kitty und Bruce Lee geplant, mehr dazu werden wir so bald wie möglich mitteilen.

MeinMMO: Honor of Kings hat mehr Spielerinnen als Spieler, was für das Genre recht ungewöhnlich ist. Die Anbindung an WeChat spielt da natürlich eine Rolle. Ist es für euch ein Ziel, im Westen ebenfalls eine große weibliche Spielerschaft aufzubauen und wenn ja, wie wollt ihr das erreichen?

TiMi Studio: Es ist stets unser Ziel, eine sichere und einladende Community zu fördern, in der sich gleichgesinnte Spieler*innen treffen und gemeinsam spielen können. Wir hoffen, dass diese Bedingungen Spieler*innen mit unterschiedlichen Hintergründen motivieren wird, Honor of Kings zu erleben.“

MeinMMO: Habt ihr Empfehlungen, welche Champs man sich zum Einstieg angucken sollte? Welche sind besonders anfängerfreundlich?

TiMi Studio: Wir haben Tutorials speziell für Neueinsteiger entworfen und empfehlen Helden wie Angela und Hou Yi für diejenigen, die gerade erst anfangen.

Wir ermutigen die Spieler*innen außerdem, über die sozialen Features im Spiel oder unsere Accounts auf Plattformen wie Facebook, Instagram und Discord mit uns zu interagieren. Unser Ziel ist es, den Spieler*innen zu helfen, schnell die gesamte Faszination von Honor of Kings zu erleben.“

MeinMMO: Könnt ihr uns allgemein 5 Einsteigertipps geben?

TiMi Studio:

Wählt zu Beginn leicht zu handhabende Helden

Folgt den für eure Held*innen empfohlenen Lanes, um ein ausgewogenes Zusammenspiel mit den Teammitgliedern zu gewährleisten

Achtet auf die Minimap, um die Positionen der Verbündeten und Gegner zu beobachten

Nutzt den Sprachchat oder die Kommunikation über Schnellnachrichten für eine reibungslose Zusammenarbeit

Denkt daran: Honor of Kings ist ein Teamspiel, vertraut also immer euren Teamkolleg*innen

