Honor of Kings: Alle Codes, die ihr im Juni 2024 einlösen könnt

In Honor of Kings gibt es Codes, mit denen ihr gratis Belohnungen erhaltet. Hier findet ihr die aktuellen Codes, die im Juni 2024 gültig sind und eine Anleitung, wie ihr sie einlöst.

Honor of Kings erschien am 20. Juni 2024 für mobile Geräte. Nach dem Start in China im Jahr 2015 kam das beliebte Online-MOBA nun auch nach Europa, USA, Japan und andere Regionen. Das Spiel hatte bereits 200 Millionen registrierte Spieler und 100 Millionen tägliche Spieler.

Den Multiplayer-Titel zu dem Spiel seht ihr hier:

Diese Codes könnt ihr im Juni 2024 einlösen

Im Juni 2024 gibt es aktuell diese aktiven Promo-Codes:

744-NRY-264 : 1200 Steel

: 1200 Steel 422-JKW-359: zufällige Ausrüstung

zufällige Ausrüstung 859-KUH-562: 800 Sternstein

800 Sternstein C39-JEE-895: 450 Azure Credits

Wenn ihr den Code bereits eingelöst habt, erhaltet ihr die Geschenke kein weiteres Mal.

So löst ihr Codes in Honor of Kings ein

Wie löst man Codes in dem Spiel ein? Um euch die Belohnungen im Spiel zu holen, geht ihr wie folgt vor:

Schritt 1: Öffnet das Spiel und dann die Community Option unten links über die Raute

Schritt 2: Geht auf „Geschenk-Code“

Schritt 3: Gebt, falls das Feld leer sein sollte, eure UID und den Code ein

Schritt 4: Drückt Eintauschen , um die Belohnungen zu erhalten

Das könnt ihr tun, wenn der Code nicht funktioniert

Was könnt ihr tun, wenn ein Code nicht funktioniert? Gelegentlich können Serverprobleme die Einlösung des Codes beeinträchtigen. Sollte das Einlösen nicht klappen, versucht es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Sollte sich das Problem auch dann nicht beheben, kontaktiert den Support.

