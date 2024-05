Ein extrem erfolgreiches Spiel wie LoL kommt nach Europa, will Spieler mit dicken Boni locken

Am 20. Juni startet der mobile LoL-Klon Honor of Kings weltweit. Wenn ihr euch bereits jetzt registriert, könnt ihr euch über starke Belohnungen zum Start freuen.

Was ist das für ein Spiel? Honor of Kings ist ein mobiler LoL-Klon, der bereits seit 2015 in China auf dem Markt ist. Das Spiel wurde von Tencent entwickelt, denen auch das Entwicklerstudio Riot Games gehört, die wiederum League of Legends betreiben.

Nachdem Riot Games zuerst keine mobile Variante von LoL entwickeln wollte, entwickelte Tencent Honor of Kings. Das Spiel wurde zu einem großen Hit in China und kann über 100 Millionen tägliche Spieler aufweisen.

Nun folgt der globale Rollout, für den ihr euch bereits vorab registrieren könnt. Tut ihr das, könnt ihr euch zum Start des Spiels über einige Belohnungen freuen.

Helden, Skins, Währungen

Was gibt es für Belohnungen zum Start? Neben einer festen Belohnung gibt es noch weitere Belohnungen, die abhängig von der Anzahl der Spieler sind, die sich vorab für das Spiel registrieren.

Feste Belohnung: Heldin Ying mit Skin Crimson Tassel Ying

mit Skin Bei 1 Million Registrierungen: 500 Diamonds

Bei 2 Millionen Registrierungen: 2.000 Arcana Fragments

Bei 3 Millionen Registrierungen: 5.000 Starstones und Held Luban No. 7

Bei 5 Millionen Registrierungen: Einer von 4 Skins zur Auswahl und 20 All Heroes Trial Cards

Mit den Diamonds könnt ihr euch Items im Spiel kaufen oder Arcanas. Das sind Elemente, mit denen die Attribute eurer Helden verbessert werden können. Auch die Arcana Fragments sind für diesen Zweck einsetzbar.

Starstones könnt ihr benutzen, um neue Helden zu erwerben. Auch mit diesen könnt ihr alternativ Arcana-Upgrades erwerben.

Die All Heroes Trial Cards könnt ihr verwenden, um alle verfügbaren Helden für einen bestimmten Zeitraum freizuschalten und auszutesten, bevor ihr einen Helden für Starstones erwerbt.

Außerdem nehmen alle Registrierungen vor Beginn des Spiels an einer Verlosung teil, bei der ihr weitere Belohnungen erhalten könnt.

Wie viele Registrierungen gibt es bisher? Aktuell gibt es bereits mehr als 2 Millionen Registrierungen für das Spiel, sodass die ersten beiden Stufen der Belohnungen bereits für euch freigeschaltet sind, sobald das Spiel startet.

Wie funktioniert die Registrierung? Wenn ihr euch registrieren wollt, könnt ihr das über die Webseite von Honor of Kings machen. Eine Registrierung für Google Play und mithilfe einer E-Mail-Adresse ist bereits freigeschaltet, die Registrierung den App-Store funktioniert aktuell noch nicht.

Was sagt ihr zu dem Spiel? Seid ihr darauf gespannt und werdet im Juni in die Schlacht ziehen? Oder interessiert es euch nicht? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Übrigens: In League of Legends wird aktuell der Bannhammer geschwungen.