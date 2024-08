Das meistgewünschte Spiel auf Steam überholt Warhammer und Elden Ring, feiert kurz vor dem Release einen großen Erfolg

Das aktuell meistgewünschte Spiel auf Steam kann einen weiteren Erfolg für sich verbuchen und klettert in einer nicht unwesentlichen Kategorie an die Spitze der Charts.

Um welches Spiel geht es? Black Myth: Wukong steht kurz vor seinem Release. Das Action-RPG vom chinesischen Studio Game Science erinnert an Soulslikes und basiert inhaltlich auf dem berühmten Roman „Die Reise nach Westen“.

Der diente auch schon als Vorlage für unter anderem Dragon Ball oder das Spiel Enslaved. Black Myth: Wukong unterscheidet sich von beiden, stellt aber den König der Affen aus der Erzählung in den Vordergrund. Alles Weitere, was ihr zum Release wissen müsste, findet ihr in einer Übersicht auf MeinMMO.

Das Spiel wird auf Steam von vielen heiß erwartet und hat sich zum meistgewünschten Titel auf der Plattform gemausert (via steam.db). Nun beeindruckt Black Myth: Wukong mit einem weiteren ersten Platz in einer Liste.

Das Spiel lässt die Konkurrenz hinter sich

Was hat das Spiel geschafft? Aktuell steht Black Myth: Wukong laut steam.db auf Platz 1 der zuletzt meistverkauften Spiele auf Steam, noch vor Dauerbrennern wie Counter-Strike 2, PUBG oder dem aktuellen The First Descendant.

Auch das kommende Warhammer 40K: Space Marine 2 hat Black Myth: Wukong hinter sich gelassen. Genauso wie Borderlands 3, das dank einer Preisreduzierung und des bald startenden Realfilms wieder mehr Aufmerksamkeit erhält.

Am interessantesten für Genre-Liebhaber dürfte sein, dass Black Myth: Wukong in Sachen aktueller Verkaufszahlen sogar Elden Ring überholt hat. Das Spiel von FromSoftware wird immer wieder als Vergleich herangezogen.

Stimmt der Vergleich? Tatsächlich wird Black Myth: Wukong in manchen Aspekten aber andere Wege einschlagen. Etwa gibt es keine Open World wie in Elden Ring, sondern einzelne Level, die dafür ausladend gestaltet sind und deshalb eher an Dark Souls, Bloodborne oder Lies of P erinnern.

Auch der Umfang soll wesentlich überschaubarer sein. Black Myth: Wukong soll laut Aussage der Entwickler mindestens 15 Stunden beschäftigen.

Ob das Spiel mit seinen gesamten Verkaufszahlen letztendlich Elden Ring und andere Top-Titel auf Steam überholen kann, oder ob der derzeitige Hype nur kurz dauert, wird sich zeigen. Der Release am 20. August soll übrigens eingehalten werden, sagen die Entwickler. Gleichzeitig haben sie eine Bitte an die Fans, die all jene beherzigen sollten, die keine Lust auf Spoiler haben.