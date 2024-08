Black Myth: Wukong – Alles zu Release, Spielzeit, Plattformen und Editionen

Der Kopierschutz Denuvo steht bereits seit längerem in der Kritik. Neben der Funktion als eben Schutz vor Raubkopien bremst er PCs wohl durch Systemabfragen aus. Bei früheren Releases von Spielen mit Denuvo kam es zudem zu Problemen. Mehr dazu erläutert unser Tech-Experte Benedikt Schlotmann in diese Artikel: Spieler fragen: Wofür braucht ein Singleplayer-Spiel von Ubisoft drei nervige Kopierschutz-Versionen?

Wann erscheint Black Myth: Wukong? Das Spiel erscheint am 20. August in Deutschland.

The Lord of the Rings: Return to Moria erscheint für Steam und Konsolen

