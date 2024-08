Black Myth: Wukong: Das meistgewünschte Spiel auf Steam hat ein Benchmark Tool – Der Andrang ist gewaltig

Alle weiteren Infos zum Release von Black Myth: Wukong – welche Vorbesteller-Boni in welcher Edition des Spiels enthalten sind, um nur ein Beispiel zu nennen – könnt ihr in diesem Artikel nachlesen: Black Myth: Wukong – Alles zu Release, Spielzeit, Plattformen und Editionen

The Lord of the Rings: Return to Moria erscheint für Steam und Konsolen

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to