Außerdem hat er den Boss in einer anderen Form bekämpft. Die scheint man in Wukong wechseln zu können. Zudem bietet die Demo noch vier weitere Bosse, die sich in einem Test-Arial namens „Toilet“ befinden.

Das Spiel soll für „alle Mainstream-Konsolen“ und den PC erscheinen. Welche genau das sind, haben sie noch nicht bestätigt. Das Spiel weist jedoch einen so hochwertigen Look auf, dass es durchaus auch zu den Next-Gen-Konsolen passen würde.

Was ist das für ein Spiel? Die Entwickler von Black Myth: Wukong haben ein Interview mit IGN (via ign.com ) gehalten und dort einige Details zum Spiel verraten.

Jedoch wurde Genshin Impact unterschätzt. Mittlerweile ist es mit über 5 Millionen registrierten Usern außerhalb Chinas der erfolgreichste internationale Release des Landes und hat den Westen im Sturm erobert. Es ist eben kein Zelda-Klon. Auch wenn es wirklich viele Elemente von Breath of the Wild hat , hat es dennoch seine eigene Identität und seinen Charme.

