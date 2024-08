In wenigen Tagen soll das meistgewünschte Spiel auf Steam erscheinen – Vor Release haben die Entwickler eine wichtige Bitte

Das aktuell meistgewünschte Spiel auf Steam steht in den Startlöchern. Jetzt haben sich die Entwickler zu Wort gemeldet und verkündet, ob der pünktliche Release klappt. Zudem haben sie eine Bitte an die Fans.

Um welches Spiel geht es? Die Rede ist von Black Myth: Wukong des Entwicklers Game Science. Es handelt sich um ein Action-RPG, das mit seinem Gameplay stark an Soulslikes erinnert und möglicherweise dem Platzhirschen Elden Ring Konkurrenz machen will.

In Black Myth: Wukong erwarten euch mehr als 160 Gegnertypen und über 80 Bosse. Inhaltlich ist die Geschichte des Singleplayer-Titels an die chinesische Novelle „Die Reise nach Westen“ angelehnt. Ihr spielt einen Affenkönig, der sich im Kampf gegen die diversen Gegner mit Stab, Zauber und Verwandlungen wehrt.

Black Myth: Wukong wird von vielen Spielern erwartet und ist derzeit der meistgewünschte Titel auf Steam (via steamdb.info). Schon am 20. August 2024 soll das Spiel erscheinen. Die Entwickler haben in einem Update verkündet, ob dieser Termin eingehalten werden kann.

Das Spiel sei fertig entwickelt

Was sagen die Entwickler? Wer befürchtet hat, dass Black Myth: Wukong seinen Release verpasst, kann aufatmen. Auf X schreiben die Entwickler, dass das Spiel nun fertiggestellt sei und pünktlich erscheinen wird.

Im Moment wird es noch ausführlich getestet, um etwaige Fehler auszumerzen. Um die Wartezeit zu verkürzen, kündigen die Entwickler einen neuen Trailer an, der am 8. August 2024 erscheinen soll.

Bevor ihr jedoch loszocken könnt, hat das Team hinter dem Spiel eine Bitte an die Fans: Ihr solltet unveröffentlichten Inhalten vor Release aus dem Weg gehen, um eine möglichst gute Erfahrung mit dem fertigen Spiel zu haben:

Obwohl wir unglaublich begierig darauf sind, jedes lustige Detail des Spiels mit euch zu teilen, ist Black Myth: Wukong ein Einzelspielerspiel mit einer originellen Story und einem einzigartigen Gameplay. Daher bitten wir euch, in den letzten Tagen vor der offiziellen Veröffentlichung keine Texte, Bilder oder Videos zu verbreiten, die unveröffentlichte Inhalte enthüllen könnten, und auch keine Leak-Informationen aus inoffiziellen Quellen. Game Science via x.com

Alle Mysterien, die das Spiel bereithält, sollen laut den Entwicklern bis zum Zeitpunkt des Spielens erhalten bleiben.

Auf welchen Plattformen könnt ihr spielen? Auf dem PC ist das Spiel via Steam und Epic Games Store verfügbar. Außerdem erscheint es für die PS5 und WeGame, einer chinesischen Vertriebsplattform von Tencent. Unter anderem gibt es eine besondere Sammleredition des Spiels für stolze 400 Euro.

Hierzulande könnt ihr am 20. August 2024 ab 12 Uhr mittags loszocken. Freut ihr euch bereits auf Black Myth: Wukong und gehört zu den Steam-Usern, die das Spiel auf die Wishlist gepackt haben? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr euch von dem Titel erhofft. Das Spiel gehört zu den Spiele-Hoffnungen 2024 – was euch dieses Jahr in Sachen Rollenspielen noch erwartet, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen.