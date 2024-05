160 verschiedene Feinde und 80 Bosse: Ein neues Action-RPG tut alles, um mit Elden Ring mitzuhalten

Was das flotte Kampfsystem, die detaillierte Spielwelt, das kreative Gegner-Design, die dichte Atmosphäre und den schieren Umfang angeht, wandelt Black Myth: Wukong auf den Spuren von From Softwares Elden Ring. Für die Zwischenlande gab’s vor kurzer Zeit ebenfalls neue Bewegtbilder: Neuer Story-Trailer zum DLC von Elden Ring verrät mehr über Messmer und seine gnadenlose Vergangenheit

Was muss ich noch zu Black Myth: Wukong wissen? Das Action-RPG erscheint am 20. August 2024 für Steam, den Epic Games Store, die PS5 und die Xbox Series. Euch erwartet ein Buy2Play-Bezahlmodell. Kostenpflichtige DLCs könnten nach dem Launch folgen.

Welche neuen Details kamen zu Black Myth: Wukong ans Licht? Der bekannte Leaker Lunatic Ignus, der mit seinen Vorhersagen in der Vergangenheit bereits mehrfach ins Schwarze getroffen hat, teilte via X die folgenden Infos:

