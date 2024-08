Das neue MMO zu Dune erreicht einen wichtigen Meilenstein auf Steam, dabei hat es noch nicht einmal ein Release-Datum

Max stellt sein Programm vor für 2024 und 2025 vor. Darunter befindet sich ein Teaser von The Last of Us Staffel 2.

Nerdkultur: House of the Dragon Analyse: Staffel 2 Folge 7

In den letzten Monaten gab es eine Fülle von Ankündigungen, darunter der unglaubliche Meilenstein von 1 Million Wishlists – eine Zahl, die immer weiter steigt! Wir sind so dankbar für all die Unterstützung, die wir bisher erfahren haben.

Nerdkultur: House of the Dragon Analyse: Staffel 2 Folge 7

Was ist Dune Awakening? Das neue Spiel von Funcom ist ein Survival-MMO im Dune-Universum, das auf den Büchern von Frank Herbert basiert. Das Spiel wirft euch in eine Sandbox-Welt, in der ihr euch frei bewegen und agieren könnt. Die Interaktion mit anderen Spielern soll eine wichtige Rolle einnehmen. Für weitere Infos zum Spiel schaut gerne bei unserer Übersicht auf MeinMMO vorbei.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to