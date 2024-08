Die Verantwortlichen von Team Xbox verschieben das Rollenspiel Avowed in den Februar 2025. Dennoch dürfen sich alle RPG-Fans noch in diesem Spielejahr 2024 auf diverse andere potenzielle Highlights freuen.

Moment, Avowed kommt nicht mehr 2024? Genau! Das neue Rollenspiel von Obsidian Entertainment (Pillars of Eternity, Fallout: New Vegas, The Outer Worlds) hat einen neuen Release-Termin und soll am 18. Februar 2025 erscheinen. Als Grund nennen die Xbox-Verantwortlichen via X:

„Es erscheinen so viele Spiele! Aus diesem Grund verschieben wir Avowed auf den 18. Februar 2025, um den Backlogs aller Gamer*innen eine Atempause zu verschaffen.“

Die gute Nachricht: Auch wenn wir uns bereits im August befinden, hat das Spielejahr noch einige andere potenzielle Highlights für alle Fans von Rollenspielen in den Startlöchern stehen. Im Folgenden stellt euch MeinMMO die vielversprechendsten RPGs der kommenden Monate vor, die bereits einen festen Release-Termin besitzen.

Der restliche Fahrplan für MMORPGs im Jahr 2024

Da MeinMMO euch regelmäßig über kommende Online-Rollenspiele auf dem Laufenden hält, findet ihr im Folgenden „nur“ eine knappe Übersicht über die wichtigsten Termine für MMORPG-Fans im verbleibenden Jahr 2024:

Außerdem sollen 2024 noch Pantheon: Rise of the Fallen und Corepunk in die jeweilige Early-Access-Phase starten, und es sind die finalen Launches für Blue Protocol und Brighter Shores geplant (noch ohne konkreten Termin).

Kommende Rollenspiel-Neuheiten für 2024

Weg von den MMORPGs, hin zu den Action-RPGs und eher klassischen Rollenspielen. Die MeinMMO-Redaktion hat auf die nachfolgenden Rollenspiele ein besonders interessiertes Auge geworfen.

Black Myth: Wukong

Action-Rollenspiel mit Souls-Elementen

Entwickler: Game Science

Publisher: Game Science

Release-Termin: 20. August 2024

Plattformen: PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 (die Version für Xbox Series wurde verschoben, noch ohne Termin)

Was Grafik und Inszenierung angeht, wird Black Myth: Wukong ein Brett:

Black Myth: Wukong basiert auf der chinesischen Novelle „Die Reise nach Westen“ und ihr schlüpft in die Haut des berühmten Affenkönigs. Der setzt im Kampf unterschiedliche Stabtechniken sowie Zauber, Verwandlungen und magische Gefäße ein.

Was das flotte Kampfsystem, die detaillierte Spielwelt, das kreative Gegner-Design, die dichte Atmosphäre und den schieren Umfang angeht, wandelt Black Myth: Wukong auf den Spuren von From Softwares Elden Ring.

Visions of Mana

Action-Rollenspiel

Entwickler: Square Enix

Publisher: Square Enix

Release-Termin: 29. August 2024

Plattformen: PC (Steam), Xbox Series und PlayStation 4 und 5

In den ersten Trailern sieht Visions of Mana wie ein würdiger Nachfolger der Mana-Reihe aus:

Mit Visions of Mana erwartet euch der erste neue Teil der altehrwürdigen Mana-Reihe seit mehr als 15 Jahren. Die Fußstapfen von Mystic Quest und Secret of Mana sind groß, aber mittlerweile auch ziemlich ausgetreten.

Die Entwickler möchten dennoch zu den Wurzeln zurückkehren und euch eine farbenfrohe, halboffen designte Welt präsentieren, in der die Erkundung wichtig ist und ihr actionreiche Kämpfe bestreitet. Wer Interesse hat, kann schon jetzt in die durchaus umfangreiche Demo-Version reinspielen.