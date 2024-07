Die Fortsetzung eines Kult-RPGs erscheint für PC und Konsolen – jetzt könnt ihr die kostenlose Demo spielen

Nächsten Monat erscheint das Action-Rollenspiel Visions of Mana. Jetzt könnt ihr schon mal eine kostenlose Demo testen, die euch einiges vom Spiel erleben lässt.

Visions of Mana ist ein neues Action-Rollenspiel von Square Enix und Ouka Studios, das am 29. August 2024 für den PC (via Steam), die PS4/PS5 und die Xbox Series erscheinen soll. Es wird die neuste Fortsetzung einer Spielreihe, die bereits 1991 ihren Anfang nahm.

Hierzulande ist das Spiel, welches die Mana-Reihe startete, unter dem Titel Mystic Quest bekannt. Noch viel bekannter dürfte hierzulande aber sicherlich der direkte Nachfolger sein. Secret of Mana sorgte auf dem Super Nintendo ab 1993 für Furore.

Der letzte richtige Teil der Reihe erschien 2006. Fans mussten also knapp 20 Jahre auf einen neuen Teil warten und konnten sich seitdem nur mit Remakes oder mobilen Ablegern für Handys oder Nintendo-Handhelds vergnügen.

Wenn ihr zuvor noch nichts von dieser Reihe gehört habt, könnt ihr euch mit diesem Trailer einen Eindruck verschaffen, was euch in Visions of Mana erwartet:

Was hat die Demo zu bieten? Ab sofort könnt ihr die kostenlose Demo spielen, die euch nicht nur einen Blick auf die Story werfen lässt, sondern auch Kämpfe und Erkundung versprechen.

In der Demo könnt ihr das erste Kapitel der Story erleben. Ihr startet in Rime Falls und sollt dann aber verschiedene Gebiete erkunden können. Sogar dem Boss-Gegner des Kapitels sollt ihr euch dann am Ende der Demo stellen können, um einen ersten Eindruck von den anspruchsvolleren Kämpfen des Spiels zu bekommen.

Um möglichst viel aus der Demo-Erfahrung herauszuholen, sollt ihr euch währenddessen auch schon mit den anderen Gruppenmitgliedern Val, Creena und Morley zusammenschließen können. Ihr werdet also ein paar mehr Charaktere als den Protagonisten kennenlernen.

Dazu kommt, dass ihr während der Demo mit zwei verschiedenen Klassen experimentieren könnt und euren Speicherstand von der Demo später ins volle Spiel übertragen können sollt. Unter anderem schaltet ihr im Laufe von Kapitel 1 nämlich drei Waffen für Val frei, die ihr dann direkt übertragen könnt. Warum MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes Spiele im Anime-Spiele liebt, darüber hat er letztens berichtet: Ich liebe Anime-Games auf der PS5, obwohl die meisten ziemlich schlecht sind